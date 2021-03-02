Правительство РК рассмотрело меры по развитию первичной медико-санитарной помощи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены меры по развитию первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

С докладом выступили министр здравоохранения Алексей Цой, акимы Западно-Казахстанской области Гали Искалиев, Атырауской области – Махамбет Досмухамбетов, Кызылординской области – Гульшара Абдыкаликова.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем Послании народу поручил Правительству кардинально пересмотреть подходы к организации первичной медицинской помощи. Необходима большая мобильность и доступность широкому кругу населения, особенно в сельской местности. Эти задачи поставлены в Дорожной карте по исполнению предвыборной программы партии «Nur Otan», — сказал А. Мамин.

Премьер-Министр указал на высокий износ зданий и низкий уровень технического оснащения амбулаторно-поликлинических объектов в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях. Глава Правительства отметил необходимость активного привлечения на работу в села и социальной поддержки молодых медработников. В качестве примера привел положительный опыт такой работы в Костанайской, Северо-Казахстанской и Атырауской областях.

«До конца 2025 года запланированы строительство 487 и капитальный ремонт более 600 объектов ПМСП. Принимаемые меры позволят значительно расширить охват граждан первичной медико-санитарной помощью, особенно на селе», — сказал А. Мамин.

Глава Правительства поручил акимам регионов в месячный срок подготовить и направить в Министерство здравоохранения Дорожную карту развития инфраструктуры первичных объектов здравоохранения с разбивкой по годам и населенным пунктам. Акиматам совместно с Министерством здравоохранения поручено обеспечить в регионах снижение нагрузки на врачей ПМСП путем открытия новых участков, развития и привлечения частного сектора, а также принять меры по материальному стимулированию молодых медработников, особенно приехавших на работу в село.