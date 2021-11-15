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Правительство РК работает над снижением торговой надбавки на продовольствие

15 Ноября 2021 19:08
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Правительство РК работает над снижением торговой надбавки на продовольствие

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие меры принимаются для снижения уровня инфляции в Казахстане, рассказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Да, действительно, сегодня мы видим высокий уровень инфляции, которая не только в Казахстане, но и в целом формируется на мировых рынках. Для примера, я вам скажу, что индекс продовольственной инфляции по данным ООН - 30,1 % составляет, это самый высокий показатель за последние 10 лет», - сказал Аскар Мамин в ходе встречи с представителями СМИ.

Глава Кабмина отметил, что в соседней России самый пятилетний максимум инфляции – 8,1%, в Америке почти тридцатилетний максимум, в Европе 15-летний максимум. Так как Казахстан, является частью глобальной экономики, эти процессы отразились и на нас. Пока в РК уровень инфляции - 8,9%, но благодаря принятым мерам удалось в последнее время стабилизировать ситуацию.

«Индекс продовольственной инфляции стабилизировался за последнее время на 0,2% и наша задача войти в коридор до 8,5%, мы сейчас работаем над решением этой задачи», - заверил Аскар Мамин.

По его словам, на сегодня с регионами практически в ручном управлении осуществляется работа.

В частности, по распределению товаропотока, формированию стабилизационных фондов, осуществляется форвардный закуп.

«Мы говорим также о сдерживании торговой маржи. У нас сегодня ограничения в 15%. Но сегодня работа ведется для того, чтобы снизить до 10% торговую надбавку», - резюмировал Аскар Мамин.


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#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Экономика  
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Автор:

Серик Сабеков

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