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    19:56, 04 Март 2022 | GMT +6

    Правительство РК работает над Методикой анализа эффекта госрасходов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов провел совещание по разработке Методики анализа социально-экономического эффекта государственных расходов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

    Главой государства 8 февраля т.г. на расширенном заседании Правительства была поставлена задача разработать Методику анализа социально-экономического эффекта государственных расходов.

    О ходе работы над разработкой Методики доложили заместители первых руководителей министерств финансов, национальной экономики, Счетного комитета.

    Анализ должен демонстрировать социальный эффект государственных расходов: обеспечение занятости, увеличение доходов работников, совершенствование качества рабочей силы, а также оценку экономического эффекта, включая расширение налогооблагаемой базы и увеличение объема уплачиваемых налогов.

    Б. Султанов поручил учесть при разработке Методики ретроспективу социально-экономического анализа практики расходования бюджетных средств по всем Государственным программам с 2018 года. При этом необходимо скоординировать усилия Правительства, Агентства по стратегическому планированию и Счетного комитета.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Экономика
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