НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительство РК приняло срочные меры по стабилизации социально-экономической ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

В соответствии с поручениями Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данных 5 января текущего года на совещании по социально-экономической ситуации в стране, Правительство приняло ряд срочных решений.

1. Установлены предельные цены на 180 дней на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на АЗС на территории Казахстана:

- в Актюбинской, Атырауской, Мангистауской областях - 50 тенге за литр (в отдаленных районах - свыше 200 км - 55 тенге за литр);

- в г. Шымкент, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Туркестанской областях - 60 тенге за литр (в отдаленных районах - свыше 200 км - 65 тенге за литр);

- в г. Алматы - 65 тенге за литр;

- в г. Нур-Султан, Акмолинской, Алматинской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях - 70 тенге за литр (в отдаленных районах - свыше 200 км - 75 тенге за литр);

Полный переход на реализацию сжиженного нефтяного газа через электронную торговую площадку перенесен на год.

2. Введено временное - на 180 дней - государственное ценовое регулирование на реализацию бензина и дизельного топлива. Так, установлены следующие предельные цены на розничную реализацию бензина с учетом налога на добавленную стоимость:

- марки АИ-80 - 89 тенге за литр;

- марки АИ-92 - 182 тенге за литр;

- марки АИ-93 - 182 тенге за литр;

- марки АИ-95 - 215 тенге за литр.

Предельные цены на розничную реализацию дизельного топлива (летнее, межсезонное) с учетом НДС установлены в зависимости от региона:

-в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях - 260 тенге за литр;

-в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской - 230 тенге за литр.

3. Ускорены подготовительные работы по строительству нового газоперерабатывающего завода в городе Жанаозене.

4. В ближайшее время будет введен временный, на 180 дней, мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение.

5. В целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, в том числе говядину, баранину, картофель и морковь, установлен запрет на вывоз за рубеж крупного и мелкого рогатого скота - на 6 месяцев, картофеля и моркови - на 3 месяца.