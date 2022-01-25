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Правительство РК приняло постановление в отношении выплат за аренду жилья

25 Января 2022 19:39
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Правительство РК приняло постановление в отношении выплат за аренду жилья

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева 25 января 2022 года Правительство Республики Казахстан приняло постановление, наделяющее Министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) полномочиями по определению порядка назначения и осуществления выплат за аренду жилья из частного жилищного фонда социально уязвимым категориям граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

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Принятие данного постановления позволяет МИИР утвердить Правила назначения и осуществления выплат остро нуждающимся в жилье гражданам за аренду вторичного жилья.


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#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Жилье   #МИИР РК  
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