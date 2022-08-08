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Правительство РК приняло постановление о ликвидации холдинга «Зерде»
8 Августа 2022 17:41

Правительство РК приняло постановление о ликвидации холдинга «Зерде»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Принято постановление Правительства Казахстана о ликвидации АО «Холдинг «Зерде», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«5 августа 2022 года Правительством РК принято постановление, предусматривающее ликвидацию АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде». Данный документ будет опубликован в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов РК», - сообщили в пресс-службе Правительства.

Ранее сообщалось, что ликвидация холдинга «Зерде» позволит сэкономить около 3 млрд тенге в год.

За 2016-2021 годы накопленный убыток холдинга составил 7 млрд тенге.

В апреле Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил реформировать холдинг «Зерде». Во время расширенного заседания Правительства Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил недовольство ходом цифровизации в стране.


Фото: primeminister.kz


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