Правительство РК подвело итоги законопроектных работ за 2021 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ– Правительство РК подвело итоги законопроектных работ Кабмина за 2021 год и определило план по ним на 2022 год. О том, какие новшества ожидают казахстанцев в законодательстве в 2022 году, читайте в материале МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день из 25 законопроектов пять подписаны Главой государства, один принят Парламентом, восемнадцать находятся на рассмотрении Парламента, внесение одного законопроекта в Парламент будет рассмотрено на данном заседании», - отметил, докладывая о проделанной работе, министр юстиции РК Марат Бекетаев в ходе заседания Правительства.

По словам главы Минюста, в течение года в план были внесены корректировки четырьмя постановлениями Правительства.

По трем законопроектам были перенесены сроки внесения в Правительство и Парламент.

«Это законопроекты по вопросам общественного контроля, стимулирования инноваций, развития цифровизации. По трем законопроектам изменены наименования. В целом исполнение плана за последние годы показывает позитивную динамику. В текущем году план на 2021 год не подвергался корректировке по включению дополнительных законопроектов», - проинформировал Марат Бекетаев.

Министр отметил, что план на 2021 год исполнен.

Было также отмечено, что Министерством юстиции совместно с членами Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности подготовлен проект плана на 2022 год.

Первоначально проект плана предусматривал разработку и внесение в Парламент 31 законопроекта. В ходе презентации проекта плана 10 ноября текущего года были озвучены основные положения планируемых законопроектов, основания их разработки. После проект плана был доработан по замечаниям Администрации Президента.

«В частности, пересмотрены сроки внесения законопроектов в Парламент, а также исключен ряд инициатив, концепции которых требуют соответствующих обсуждений. В остальной части проект плана не подвергся изменениям», - пояснил Марат Бекетаев.

Так, доработанный проект плана предусматривает разработку 26 законопроектов

(в первом полугодии – 7 законопроектов, во втором полугодии – 19 законопроектов).

По итогам обсуждений Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил внести законопроект по вопросам кинематографии и культуры в Мажилис в течение двух дней.

«Законопроекты согласно плану текущего года уже внесены в Парламент. Законопроект по вопросам кинематографии и культуры необходимо внести в Мажилис в течение двух дней», - подчеркнул Аскар Мамин.

Глава Кабмина предложил план законопроектных работ на 2021 год признать исполненным.

«Проект плана на 2022 год предусматривает разработку 26 законопроектов, из которых 16 проектов законов касаются исполнения поручений Главы государства», - сказал Аскар Мамин.

Премьер уточнил, что в предстоящем году будут разработаны проект Социального кодекса РК, проекты законов о местном самоуправлении, о профессиональных квалификациях, развитии агломераций, о теплоэнергетике.

«Это очень важные законопроекты. Поручаю первым руководителям государственных органов обеспечить жесткий контроль за качественной подготовкой законопроектов и своевременностью их представления в Правительство и Парламент. Общая координация и контроль за исполнением Плана за министерством юстиции», - резюмировал Аскар Мамин.