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Правительство РК поддерживает строительство газоперерабатывающего завода на Кашагане
21 Сентября 2022, 18:10

Правительство РК поддерживает строительство газоперерабатывающего завода на Кашагане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с главным производственным директором компании «Eni» Гвидо Бруско и директором по разведке и добыче Лукой Виньяти. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Алихан Смаилов отметил, что Правительство Казахстана высоко ценит вклад компании в развитие нефтегазовой отрасли республики и настроено на дальнейшее укрепление долгосрочного сотрудничества.

«Особое внимание мы уделяем полномасштабному освоению месторождения Кашаган, поддержанию добычи нефти и конденсата на месторождении Карачаганак и развитию газовой отрасли», - сказал Премьер-Министр.

Он также добавил, что Правительство поддерживает планы консорциума по строительству совместно с АО «НК «QazaqGaz» газоперерабатывающего завода на Кашагане мощностью 1 млрд м3.

В свою очередь Гвидо Бруско подтвердил долгосрочные планы компании по работе в Казахстане.

«Мы будем своевременно принимать необходимые решения по действующим проектам и искать возможности для реализации новых, в том числе в сфере возобновляемой энергетики. Благодаря поддержке Правительства все возникающие вопросы по проектам решаются в рабочем порядке», - отметил Гвидо Бруско.



Фото: t.me/KZgovernment

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