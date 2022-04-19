Правительство РК одобрило проект Концепции развития МСП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прокомментировал реализацию Концепции развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, конструктивное взаимодействие государства и бизнеса создает прочную основу социальной стабильности. Правительством совместно с НПП «Атамекен» на постоянной основе ведется конструктивная работа по созданию благоприятных условий развития бизнеса. Утвержден Нацпроект по развитию предпринимательства и принят закон по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности. В свою очередь, со стороны Правительства будет продолжена поддержка бизнеса в рамках программ «Экономика простых вещей» и «Дорожная карта бизнеса», доказавших свою эффективность», - заявил во время заседания Правительства Алихан Смаилов.

Глава Кабмина напомнил, что в реализацию поручения Главы государства разработана представленная Концепция развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года.

«Согласно этому документу, будут сформированы необходимые институциональные условия и предпосылки для активизации развития малого и среднего бизнеса. Реализация Концепции к 2030 году обеспечит рост занятости в данной сфере до 5 млн человек. Ожидаемым эффектом Концепции станет увеличение к 2030 году доли МСП в ВВП до 40%, а доли средних компаний в ВВП до 20%. Достижение поставленных целей возможно при создании условий и возможностей для граждан по самореализации в качестве предпринимателя, ведении открытого и добросовестного бизнеса», - отметил Премьер-Министр.

В этой связи Алихан Смаилов предложил поддержать предложенные подходы в Концепции малого и среднего предпринимательства. В свою очередь, члены Правительства проголосовали за соответствующее постановление.