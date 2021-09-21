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    09:56, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Правительство РК одобрило комплексный план развития Экибастуза до 2025 года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Правительстве утвердили Комплексный план социально-экономического развития города Экибастуза Павлодарской области до 2025 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Экибастуз является крупным индустриальным и энергетическим центром не только Павлодарской области, но и всей страны. Город обладает значительным потенциалом для развития энергетической отрасли. Реализация 114 мероприятий Комплексного плана придаст новый импульс развитию области. Инвестиции в основной капитал увеличатся в пять раз и составят 737 млрд. тенге в 2025 году. Будут реализованы проекты по развитию жилищной и иной инфраструктуры, социальной сферы и решению экологических проблем», - рассказал на заседании Правительства Премьер-Министр РК Аскар Мамин.

    Аскар Мамин также напомнил о планируемом комплексном индустриальном развитии города, особое внимание будет уделено интенсивному развитию металлургической промышленности и производству железнодорожной машиностроительной продукции.

    Также в ходе заседания одобрен Комплексный план социально-экономического развития города Экибастуза до 2025 года.

    «В сфере энергетики предусматривается строительство энергоблока №3 на Экибастузской ГРЭС-2 и восстановление энергоблока №1 на ГРЭС-1. А главное, будут созданы 16,5 тысяч новых рабочих мест, среднемесячные зарплаты вырастут на 43%. В этой связи, необходимо приложить все усилия для качественной реализации Комплексного плана. Мы одобряем данный документ», - отметил Премьер-Министр страны.

    Аскар Мамин поручил Министерству национальной экономики и акимату Павлодарской области совместно с заинтересованными госорганами обеспечить своевременное исполнение мероприятий плана.

    Напомним, сегодня министр национальной экономики РК Асет Иргалиев представил на заседании Правительства комплексный план социально-экономического развития города Экибастуза.

    Теги:
    Правительство Правительство РК Экономика Павлодарская область
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