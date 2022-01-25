+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Правительство РК одобрило комплексные планы социально-экономического развития западных регионов страны

25 Января 2022 11:06
Поделиться:
Правительство РК одобрило комплексные планы социально-экономического развития западных регионов страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правительство РК одобрило комплексные планы социально-экономического развития западных регионов страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
КФГД повышает максимальные ставки по депозитам в тенге
Кыргызстан продлит запрет на вывоз ряда продуктов В западных регионах ожидается создание 175 тысяч новых рабочих мест - Миннацэкономики Нефтехимический комплекс планируют построить в Актау

«Учитывая специфику западных регионов и их вклад в развитие экономики страны, дальнейшее социально-экономическое развитие данных областей и улучшение благосостояния жителей имеет очень важное значение. По Мангистауской и Атырауской областям уже принимались в прошлом году комплексные планы, поэтому потребовалась их оперативная актуализация, дополнительное финансирование», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина добавил, что касается Актюбинской и Западно-Казахстанской областей, то здесь эти планы представлены для утверждения впервые.

«Предлагаемые планы должны быть нацелены не просто на развитие отдельных отраслей экономики, но и на решение таких насущных проблем, как качественное водообеспечение, доступное образование и здравоохранение, создание новых рабочих мест», - подчеркнул Алихан Смаилов.

Согласно озвученным данным, в Актюбинской области планируется увеличить объем промышленности до 2,8 трлн. тенге к 2025 году, создать дополнительно более 39 тыс. рабочих мест.

По Западно-Казахстанской области будет осуществлена модернизация более 2 тыс. км электросетей, что позволит значительно снизить их износ. Будет создано более 38 тысяч новых рабочих мест. Планируется привлечение порядка 2,1 трлн. тенге частных инвестиций.

По Атырауской области будут приняты меры для избегания в последующем участившихся аварий в электросетях. Будет создано более 40 тыс. новых рабочих мест. Планируется привлечение порядка 8,3 трлн. тенге частных инвестиций.

В Мангистауской области с учетом дефицита в водообеспечении предусмотрено строительство и расширение 9 опреснительных заводов и установок. Планируется создать более 55 тыс. рабочих мест.

«Хотел отметить, что в документах основной упор идет на привлечение внебюджетных средств – и это очень хорошо. Самое главное, жители этих областей почувствовали положительные изменения, видели перспективу, могли работать и зарабатывать, развивать свой бизнес, лечится и учиться. Необходимо использовать все возможности, чтобы качество жизни населения заметно улучшилось. В целом одобряем данные документы. Поручаю Министерству национальной экономики, акиматам, заинтересованным госорганам и организациям обеспечить своевременную и качественную реализацию мероприятий комплексных планов», - заключил Алихан Смаилов.

Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Экономика  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
КФГД повышает максимальные ставки по депозитам в тенге
Кыргызстан продлит запрет на вывоз ряда продуктов
В западных регионах ожидается создание 175 тысяч новых рабочих мест - Миннацэкономики
Нефтехимический комплекс планируют построить в Актау
Популярное
1 Состоялось заседание Бюро Сената
2 Пострадали ли мечети при беспорядках в Казахстане
3 Казахстанцы cмогут стать акционерами национальных богатств
4 Схрон похищенного орудия и боеприпасов обнаружили в Алматы
5 Президент РК примет участие в саммите «Центральная Азия - КНР» 25 января
6 Глава государства принял Президента Татарстана Рустама Минниханова
Читайте также
Как будут развивать Атыраускую область
Завод по глубокой переработке нефти планируют построить в ЗКО
Состоялось заседание Бюро Сената
Пострадали ли мечети при беспорядках в Казахстане
Казахстанцы cмогут стать акционерами национальных богатств
Схрон похищенного орудия и боеприпасов обнаружили в Алматы
Президент РК примет участие в саммите «Центральная Азия - КНР» 25 января
Глава государства принял Президента Татарстана Рустама Минниханова
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив