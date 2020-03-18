+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 14 °С
USD 435.85 EUR 483.44
RUB 5.84 CNY 62.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Правительство РК обеспечит стабильность цен и бесперебойность снабжения продовольствием

18 Марта 2020 19:20
Поделиться:
Правительство РК обеспечит стабильность цен и бесперебойность снабжения продовольствием

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина проведено селекторное заседание Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Новости по теме
За нарушение режима ЧП осудят директора клуба в Павлодаре
О текущей эпидемиологической  ситуации рассказали  в Алматы С 19 марта запретили выезд легковых автомобилей и автобусов из Алматы Цена нефти марки  WTI упала до 17-летнего минимума

О санитарно-эпидемиологической ситуации доложил министр здравоохранения Е. Биртанов, обстановке в городах Нур-Султан и Алматы и готовности к карантину — акимы А. Кульгинов и Б. Сагинтаев, ситуации с ценообразованием на социально-значимые продукты питания — министр торговли и интеграции Б. Султанов, вопросах регулирования тарифов и защиты конкуренции на объектах торговли — министр национальной экономики Р. Даленов, обеспеченности государства социально-значимыми продуктами питания и мерах по поддержке стабилизационных фондов в регионах — министр сельского хозяйства С. Омаров.

«Главой государства поставлена задача обеспечить бесперебойное снабжение граждан продуктами питания и товарами первой необходимости. Учитывая складывающуюся ситуацию, необходимо оперативно реагировать и принимать меры по обеспечению рынка продовольствием», — сказал А. Мамин.

Министерствам финансов и торговли поручено проработать вопрос снятия импортных пошлин на социально значимые продовольственные товары для насыщения внутреннего рынка. При этом обеспечить соблюдение фитосанитарного и ветеринарного контроля ввозимых товаров.

Акимам регионов дано указание проводить ежедневный мониторинг текущей ценовой ситуации на социально-значимые продовольственные товары и в случае необходимости принимать соответствующие оперативные меры через установление предельных цен и проведение интервенций.

Глава Правительства дал поручение акиматам регионов выделить дополнительные средства из местных бюджетов для формирования региональных стабилизационных фондов продтоваров.

Премьер-Министр поручил утвердить порядок принятия решений по вопросам пересечения государственной границы на период ЧП, а также принять меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности транзитного транспорта.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Правительство РК, Премьер-министр РК, Коронавирус,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив