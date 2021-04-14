Правительство РК не поддержало предложение по увеличению сроков пребывания иностранной рабочей силы
«Указанные сроки являются достаточными для удовлетворения работодателей в квалифицированной иностранной рабочей силе, по истечении которых рабочие места должны быть замещены казахстанскими кадрами. Таким образом, в целях защиты национального рынка труда предложение об увеличении сроков пребывания ИРС не поддерживается», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.
В соответствии с законодательством о занятости населения разрешения на привлечение иностранной рабочей силы выдаются сроком:
1) для первой категории – на основании заявления работодателя на один, два или три года с правом продления срока разрешения на один, два или три года;
2) для второй и третьей категорий – на 12 месяцев с продлением на срок 12 месяцев, но не более трех раз;
3) для четвертой категории – на 12 месяцев без права продления;
4) для сезонных иностранных работников – от 90 до 365 календарных дней без права продления.