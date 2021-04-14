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    17:35, 14 Апрель 2021 | GMT +6

    Правительство РК не поддержало предложение по увеличению сроков пребывания иностранной рабочей силы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин ответил на депутатский запрос касательно увеличения сроков пребывания иностранной рабочей силы (ИРС) на период строительно-монтажных работ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Указанные сроки являются достаточными для удовлетворения работодателей в квалифицированной иностранной рабочей силе, по истечении которых рабочие места должны быть замещены казахстанскими кадрами. Таким образом, в целях защиты национального рынка труда предложение об увеличении сроков пребывания ИРС не поддерживается», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

    В соответствии с законодательством о занятости населения разрешения на привлечение иностранной рабочей силы выдаются сроком:

    1) для первой категории – на основании заявления работодателя на один, два или три года с правом продления срока разрешения на один, два или три года;

    2) для второй и третьей категорий – на 12 месяцев с продлением на срок 12 месяцев, но не более трех раз;

    3) для четвертой категории – на 12 месяцев без права продления;

    4) для сезонных иностранных работников – от 90 до 365 календарных дней без права продления.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Закон и право Парламент Общество
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