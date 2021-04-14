Правительство РК не поддержало предложение по увеличению сроков пребывания иностранной рабочей силы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин ответил на депутатский запрос касательно увеличения сроков пребывания иностранной рабочей силы (ИРС) на период строительно-монтажных работ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Указанные сроки являются достаточными для удовлетворения работодателей в квалифицированной иностранной рабочей силе, по истечении которых рабочие места должны быть замещены казахстанскими кадрами. Таким образом, в целях защиты национального рынка труда предложение об увеличении сроков пребывания ИРС не поддерживается», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

В соответствии с законодательством о занятости населения разрешения на привлечение иностранной рабочей силы выдаются сроком:

1) для первой категории – на основании заявления работодателя на один, два или три года с правом продления срока разрешения на один, два или три года;

2) для второй и третьей категорий – на 12 месяцев с продлением на срок 12 месяцев, но не более трех раз;

3) для четвертой категории – на 12 месяцев без права продления;

4) для сезонных иностранных работников – от 90 до 365 календарных дней без права продления.