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Правительство РК намерено вернуть инфляцию в коридор 4-6%

18 Февраля 2022 12:57
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Правительство РК намерено вернуть инфляцию в коридор 4-6%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правительство РК намерено вернуть инфляцию в коридор 4-6%. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на проходящем сегодня IX внеочередном съезде НПП «Атамекен», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Важным условием, как для повышения доходов населения, так и для успешного ведения бизнеса, является снижение уровня инфляции. Как вы знаете, на фоне разрыва логистических цепочек во время глобальной пандемии практически во всех странах мира наблюдаются аномально высокие уровни инфляции. Так, в США она в 2021 году сложилась на уровне 7%, что стало ее самым высоким показателем за последние 30 лет. В России инфляция впервые за много лет превысила казахстанскую и составила 8,5%, в Узбекистане – 10%. В этой связи, для обеспечения стабилизации цен Правительством совместно с Национальным банком и НПП «Атамекен» реализуется комплекс мер по контролю и снижению инфляции». – сказал А.Смаилов

По его словам, комплекс состоит из оперативных и системных мер, направленных на увеличение объемов производства продукции, хранение и логистику, розничную торговлю, антимонопольное и внешнеторговое регулирование. Поставлена задача вернуть инфляцию в ранее обозначенный коридор 4-6%.

Ранее сообщалось, что Правительство разрабатывает программу повышения уровня доходов населения.

Напомним, сегодня правление НПП «Атамекен» во главе с председателем Аблаем Мырзахметовым ушло в отставку.


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#Правительство РК   #Экономика  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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