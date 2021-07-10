Правительство РК намерено повысить прямые иностранные инвестиции до $19 млрд

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правительство РК намерено повысить уровень прямых иностранных инвестиций до 19 млрд. долларов США в текущем году. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства с участием Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Беспрецедентное падение в мире уровня инвестиций и усиление торговых войн обостряют глобальную конкуренцию за инвестиции и рынки. В контексте данного тренда Правительством реализуются системные меры по запуску нового инвестиционного цикла, такие как заключение инвестиционных соглашений, прямая работа с каждым держателем капитала на всех этапах цепочки добавленной стоимости, а также оперативное решение конкретных вопросов инвесторов в рамках регулярной работы Инвестиционного штаба», - сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина также озвучил задачи по привлечению инвестиций, стоящие перед Правительством на текущий год.

«В текущем году перед нами стоят амбициозные задачи - повысить уровень инвестиций в основной капитал до 20% к ВВП, прямых иностранных инвестиций – до 19 млрд долларов США», - отметил Аскар Мамин.