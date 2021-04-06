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    10:21, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    Правительство РК контролирует эпидситуацию в областях - Ералы Тугжанов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О том, как контролируется эпидемиологическая ситуация по стране, рассказал заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Правительство постоянно контролирует эпидемиологическую ситуацию в областях. Но все же по нескольким направлениям необходимо принять конкретные меры. Во-первых, акимы городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент должны усилить работу региональных штабов. В регионах, которые находятся в «красной» зоне, эпидемиологическая ситуация должна рассматриваться на заседаниях штабов ежедневно. Во-вторых, регионы, находящиеся в «желтой» зоне, а также области, расположенные по соседству к «красным» зонам, должны заранее рассматривать меры по усилению карантинных ограничений», - сказал Ералы Тугжанов.

    Вице-премьер добавил, что в условиях ограничений, в целях обеспечения привычной работы бизнеса, все регионы должны принять конкретные меры по внедрению проекта «Ашық» субъектам предпринимательства.

    «Мы просим все регионы подготовиться к массовой вакцинации населения. Мы приняли решение об увеличении поставок вакцин в регионы, находящиеся в «красной» зоне. Необходимо провести информационно-разъяснительную работу с населением. Для охвата сельских населенных пунктов, а также рабочих коллективов необходимо организовать передвижные пункт вакцинации, а также продолжить работу по их оснащению необходимым оборудованием», - добавил Ералы Тугжанов.

    Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал, в связи с чем отмечается рост заболеваемости коронавирусом в Казахстане.


    Теги:
    Правительство Здравоохранение Коронавирус в РК Правительство РК
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