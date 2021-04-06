Правительство РК контролирует эпидситуацию в областях - Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О том, как контролируется эпидемиологическая ситуация по стране, рассказал заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правительство постоянно контролирует эпидемиологическую ситуацию в областях. Но все же по нескольким направлениям необходимо принять конкретные меры. Во-первых, акимы городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент должны усилить работу региональных штабов. В регионах, которые находятся в «красной» зоне, эпидемиологическая ситуация должна рассматриваться на заседаниях штабов ежедневно. Во-вторых, регионы, находящиеся в «желтой» зоне, а также области, расположенные по соседству к «красным» зонам, должны заранее рассматривать меры по усилению карантинных ограничений», - сказал Ералы Тугжанов.

Вице-премьер добавил, что в условиях ограничений, в целях обеспечения привычной работы бизнеса, все регионы должны принять конкретные меры по внедрению проекта «Ашық» субъектам предпринимательства.

«Мы просим все регионы подготовиться к массовой вакцинации населения. Мы приняли решение об увеличении поставок вакцин в регионы, находящиеся в «красной» зоне. Необходимо провести информационно-разъяснительную работу с населением. Для охвата сельских населенных пунктов, а также рабочих коллективов необходимо организовать передвижные пункт вакцинации, а также продолжить работу по их оснащению необходимым оборудованием», - добавил Ералы Тугжанов.

Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал, в связи с чем отмечается рост заболеваемости коронавирусом в Казахстане.