Правительство РК готово внедрять конструктивные предложения бизнеса по развитию ГМК

6 Января 2023, 12:08

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел пятое заседание Совета отечественных предпринимателей, на котором рассмотрены актуальные вопросы развития горно-металлургического комплекса (ГМК), передает МИА «Казинформ» со ссылкой Рrimeminister.kz.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев сообщил, что на сегодняшний день доля ГМК в ВВП республики составляет 8,5%. В 2022 году в отрасли реализовано 19 новых инвестиционных проектов на 232 млрд тенге с созданием 3,5 тысячи постоянных рабочих мест. В целом за 11 месяцев объем выпуска продукции достиг 11,4 трлн тенге (рост 17%). Инвестиции в основной капитал составили более 1 трлн тенге (рост 14,8%).

Министр добавил, что Казахстан занимает лидирующие позиции в мире по запасам полезных ископаемых. В этой связи для повышения конкурентоспособности ГМК в ближайшие годы будут приняты меры по восполнению минерально-сырьевой базы, упрощению и автоматизации бизнес-процессов на единой платформе недропользователей, углублению переработки базовых металлов до готовой продукции и т.д.

Премьер-Министр подчеркнул, что планируемые государством меры и конструктивные предложения бизнеса по развитию отрасли будут отражены в отраслевых концепциях на предстоящий пятилетний период. При этом он отметил необходимость четко прописывать целевые показатели и индикаторы с привязкой к конкретному времени их реализации.

В ходе заседания представители бизнеса и экспертного сообщества подняли вопросы дальнейшего развития геологической отрасли и недропользования, повышения инвестиционной привлекательности ГМК, налогообложения, цифровизации, транспортного обеспечения и внедрения новых экологических требований.

Алихан Смаилов напомнил, что для повышения инвестиционной привлекательности ГМК Правительством было принято решение на срок до пяти лет освободить от уплаты налога на добычу полезных ископаемых проекты, которые начинают промышленную добычу после 31 декабря 2022 года.

«Мы будем дальше работать вместе с бизнесом в части того, что еще можно сделать для поддержки и развития отраслей экономики, в том числе горно-металлургического комплекса. Правительство всегда готово к диалогу и готово выслушать все предложения. При этом мы будем стремиться и далее соблюдать баланс интересов государства и бизнеса», — заключил Алихан Смаилов.

Фото: primeminister.kz