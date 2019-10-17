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Правительство РК держит на контроле рост цен - Алихан Смаилов

17 Октября 2019 11:35
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Правительство РК держит на контроле рост цен - Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правительство РК отслеживает и изучает причины роста цен на социально значимые продукты. Об этом заявил первый заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Алихан Смаилов на пленарном заседании Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Действительно, вопросы инфляции очень важны, поскольку прямо отражаются на уровне жизни населения, на реальных денежных доходах. Поэтому эти вопросы находятся на постоянном контроле и в центре внимания Правительства. Мы практически ежемесячно этот вопрос рассматриваем с участием местных исполнительных органов. Что касается в целом инфляции, то в настоящее время годовая инфляция находится в заданном коридоре и составляет на сегодня 5,3%, и мы думаем, что до конца года из этого коридора не выйдем. Скорее всего, на уровне 5,3-5,5% останется», - сказал Алихан Смаилов, отвечая на вопросы депутатов.

Глава Минфина также добавил, что Правительство отслеживает повышение цен на продукты питания.

«Вопросы повышения цен на социально значимые продукты питания в селекторном режиме мы постоянно отслеживаем, с анализом факторов, повлиявших на рост цены на тот или иной продукт питания, и принятием соответствующих необходимых мер», - отметил Алихан Смаилов.

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Ключевые слова: Правительство РК, Минфин РК, Цены и тарифы,
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Автор:

Серик Сабеков

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