Правительство рассмотрело системные вопросы развития сферы образования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены системные вопросы развития сферы образования, передает МИА «Казинформ» сои ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

С докладами выступили министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, акимы г. Нур-Султан Алтай Кульгинов, Костанайской области Архимед Мухамбетов, Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов.

В рамках реализации предвыборной программы партии «Nur Otan» разработаны меры по модернизации содержания образования, созданию его новой инфраструктуры, социальной поддержке педагогов и обучающихся.

К 2024 году заработная плата педагогов и стипендии студентов увеличатся в 2 раза. Будут построены 800 новых школ и модернизированы 5 тысяч сельских школ. Полностью бесплатным будет обучение в колледжах на базе 9 класса. Продолжится практика передачи колледжей в доверительное управление бизнесу (к настоящему времени передано 10 колледжей).

Образовательные программы университетов будут на 100% обновлены на основе профстандартов, что повысит возможности для трудоустройства выпускников. В целях сокращения оттока талантливой молодежи планируется открытие филиалов зарубежных университетов. 20 ведущих отечественных вузов станут точками роста регионов. По опыту Назарбаев Университета будет создано два передовых вуза, занимающихся развитием инноваций и новых технологий.

Для повышения доступности высшего образования количество грантов до 2025 года увеличится на 50%. Ежегодно молодым ученым будет выделяться 1000 грантов, а 500 казахстанских ученых смогут стажироваться в признанных научных центрах мира.

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева в апреле 2021 года будет принята Концепция непрерывного образования, которая предусматривает признание результатов самостоятельного обучения казахстанцев с выдачей документов установленного образца.

Глава Правительства поручил Министерству образования и науки до декабря 2021 года завершить апробацию ваучерного механизма финансирования дошкольного образования и с 2022 года обеспечить его повсеместное внедрение, до 1 апреля текущего года утвердить и ввести показатели качества работы детских садов, принятые в мировой практике (в рейтинге «Starting well»).

«Работа детсадов должна оцениваться с учетом уровня удовлетворенности родителей, показателей раннего развития детей, качества питания, оценки общественности», - сказал А. Мамин.

Акиматам регионов поручено обеспечить открытие в 2021 году до 32 тысяч мест дошкольного образования за счет развития сети частных детсадов, ввести в эксплуатацию 200 новых школ, а также принять конкретные меры по выравниванию условий обучения в городских и сельских школах, в том числе по закреплению высококвалифицированных педагогов в сельской местности.

Министерству образования и науки, акиматам областей дано поручение до 25 марта этого года внести Дорожную карту по модернизации 5 тысяч сельских школ с конкретными индикаторами по их оснащению, ремонту, условиям безопасности среды, обновлению школьной мебели, модернизации библиотек и школьных столовых.

Глава Правительства поручил обеспечить увеличение в текущем году госзаказа на подготовку кадров в колледжах на 20 тысяч мест, а также провести заблаговременную профориентационную работу с выпускниками 9 и 11 классов.

Министерству образования и науки поручено провести отбор 20 наиболее сильных вузов и до 25 марта этого года внести в Правительство их перечень для рассмотрения Советом по конкурентоспособности вузов.

«Комплексная модернизация системы образования позволит создать необходимые условия для формирования качественного человеческого капитала, который является ключевым фактором глобальной конкурентоспособности экономики», - сказал А. Мамин.