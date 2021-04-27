Правительство рассмотрело ход внедрения всеобщего декларирования физических лиц

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрен ход внедрения всеобщего декларирования физических лиц. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

С докладами выступили министр финансов Ерулан Жамаубаев и первый заместитель Премьер-Министра Алихан Смаилов.

Введение всеобщего декларирования предусмотрено 42 шагом Плана нации — 100 конкретных шагов. Данная мера позволит обеспечить прозрачность доходов физических лиц. С 1 января 2021 г. стартовал первый этап введения всеобщего декларирования для государственных служащих и приравненных к ним лиц. С 2023 года начнут подавать декларации работники госучреждений и квазигоссектора и их супруги, с 2024 года — руководители и учредители юридических лиц, а также индивидуальные предприниматели и их супруги, с 2025 года — оставшиеся категории граждан.

В Казахстане работают электронные сервисы по приему деклараций: кабинет налогоплательщика (cabinet.salyk.kz), веб-портал «Электронного правительства» и специальное мобильное приложение «Е-Salyq Azamat». С каждым годом совершенствуются электронные базы, поэтому гражданам нет необходимости представления сведений об имеющемся имуществе и активах, зарегистрированных в государственных органах и банках Казахстана.

«Необходимо продолжить начатую работу согласно утвержденным срокам, вести разъяснительную и обучающую работу с населением по внедрению всеобщего декларирования», — сказал А. Мамин.

