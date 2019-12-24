Правительство рассмотрело ход реализации Программы льготного кредитования «экономики простых вещей»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрен вопрос развития отраслей «экономики простых вещей», местного содержания и импортозамещения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

С докладом выступил председатель НПП «Атамекен» А. Мырзахметов, который сообщил, что по состоянию на 20 декабря т. г. в рамках программы льготного кредитования отраслей «экономики простых вещей» одобрено 830 проектов на сумму 206 млрд тг, в том числе 172 — в сфере обрабатывающей промышленности и секторе услуг, 79 проектов — переработке АПК, 579 — производстве в АПК. Из них 707 проектов получили кредит на расширение и модернизацию, 123 — на новые предприятия. На рассмотрении в банках второго уровня находятся проекты на сумму 212 млрд тг.

В целях совершенствования Программы льготного кредитования Проектным офисом Правительства предложено увеличить срок кредита на инвестиционные цели с 7 до 10 лет, что поддержит крупные проекты с длительным сроком окупаемости и позволит им выйти на стадию доходности.

Одновременно предусматривается расширение перечня товаров для кредитования, установление встречных обязательств для бизнеса в зависимости от целей кредита (увеличение рабочих мест, объема производства, налоговых поступлений, роста дохода), кредитование на цели пополнения оборотных средств до 100% в сфере пищевой промышленности, участие в Программе БРК для финансирования проектов в сфере туризма.

В целом, доля местного содержания в государственных закупках регионов у поставщиков с сертификатом CT-KZ с 1 июля до 1 декабря т. г. выросла с 2% до 39%, в том числе легкой промышленности — с 1% до 40%, мебельной промышленности — с 5% до 39%, строительной индустрии — с 1% до 36%, пищевой промышленности — с 1% до 41%. «Программа льготного кредитования «экономики простых вещей» инициирована Первым Президентом – Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым и находится на особом контроле Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Необходимо и далее работать и обеспечивать устойчивое развитие местных производителей для максимального насыщения внутреннего рынка отечественными товарами», — сказал А. Мамин.

Премьер-Министр подчеркнул необходимость активной работы регионов по поиску потенциальных предпринимателей и сопровождению их проектов до полной реализации в рамках программы льготного кредитования «экономики простых вещей». А. Мамин отметил регионы с наилучшими показателями по одобренным проектам — Западно-Казахстанскую, Туркестанскую и Восточно-Казахстанскую области. Отстающими названы города Нур-Султан и Алматы, Атырауская и Костанайская области.

Глава Правительства отметил необходимость продолжения работы по развитию доли местного содержания, особенно в регулируемых закупках.

«Центральные и местные исполнительные органы должны строго соблюдать действующее законодательство и активно использовать имеющиеся инструменты по поддержке отечественных производителей. Это также касается всего нашего квазигоссектора, и, прежде всего, холдинга «Самрук-Қазына», доля закупок которого значительна», — сказал А. Мамин. Премьер-Министр поручил ответственно подойти к процессу присоединения к Соглашению ВТО по государственным закупкам, провести анализ закупок и выработать предложения с учетом интересов отечественных производителей.

«В ближайшей перспективе мы должны увидеть существенный рост показателей и конкретный эффект от реализации Программы», — сказал А. Мамин, поручив продолжить работу в рамках Проектного офиса.