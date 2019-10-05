Правительство работает над дальнейшим совершенствованием мер соцподдержки - Бердибек Сапарбаев

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра Бердибек Сапарбаев и аким Карагандинской области Женис Касымбек встретились с активом Улытауского района. Цель встречи - разъяснение Послания Главы государства народу «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На встрече с общественностью региона Б.Сапарбаев остановился на приоритетных направлениях послания Президента.

«Мы с рабочей поездкой побывали в Карагандинской области. Цель - ознакомиться с ситуацией в регионе, встретиться с жителями, проинформировать о том, как Правительство выполняет задачи Елбасы и Главы государства, рассказать о предстоящей работе», - сказал вице-премьер.

Он отметил, что в Послании Президента отражены инициативы, которые послужат основой для социально-экономического развития страны. По его словам, повышение социального благосостояния населения является приоритетным направлением политики руководства страны.

«Из года в год уделяется большое внимание социальной сфере. В этом году 45% бюджета выделено на ее расходы. Вы знаете, что с апреля АСП оказывается в новом формате. В настоящее время этот вид помощи в стране получают 2 млн человек. Но при этом здесь необходимо понимать, что помощь не должна порождать иждивенчество и оказываться только тем, кто действительно в ней нуждается», - сказал он.

Вице-премьер отметил, что по поручению Президента проведена работа по снижению долговой нагрузки граждан. Из бюджета выделены средства для погашения части кредитов казахстанцев. Поддержка государства должна предоставляться только нуждающимся. Правительство работает над дальнейшим совершенствованием мер социальной поддержки.

Он также подчеркнул, что Президент Касым-Жомарт Токаев поставил задачу по формированию «слышащего государства». В связи с этим будет усилена роль общественных советов, маслихатов, гражданского общества, неправительственного сектора.

Бердибек Сапарбаев в своем выступлении подробно остановился на задачах, которые предстоит решить в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, правопорядка, развития регионов.

На встрече ветераны района, жители городов Жезказган, Сатпаев задали вопросы и поделились предложениями для развития туризма, привлечения молодых специалистов в моногорода. Речь также шла о ценах на уголь, газификации, благоустройстве сел.

Глава региона Женис Касымбек отметил, что в следующем году будет отремонтирована дорога к мавзолеям Алаш-хана, Жошы хана и другим историческим местам региона, а также дорога, соединяющая город Сатпаев и Улытауский район. Кроме того, в следующем году будет разработана проектно-сметная документация на ремонт дороги Улытау-Аркалык.