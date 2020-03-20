Правительство проводит детальный анализ налоговых льгот

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правительство анализирует список налоговых льгот на предмет их эффективности. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В налоговом законодательстве предусмотрен широкий спектр налоговых льгот для стимулирования различных отраслей экономики. По мнению ведущих мировых экспертов, в Казахстане ставки на налоги и сборы ниже, чем в большинстве стран мира, что является преимуществом системы налогообложения. Ввиду этого можно считать налоговую систему Казахстана достаточно современной, прогрессивной, в основе которой лежат правильные методы и принципы налогообложения. Предложение по пересмотру порогового значения для постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость направлено на снижение теневого оборота», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, вопрос отмены некоторых налоговых льгот рассматривается с учетом их эффективности.

«Прорабатывается вопрос снижения общей финансовой нагрузки на фонд оплаты труда. Правительство не преследует цель получения дополнительных доходов путем увеличения налоговой нагрузки. Увеличение налоговых поступлений обеспечивается улучшением собираемости налогов через эффективное налоговое администрирование», - отметил Премьер.

«В текущем году проводится детальный анализ по всем налоговым льготам, по итогам которого будут выработаны конкретные подходы по дальнейшей оценке льгот и исключению действующих неэффективных налоговых льгот. Как отмечено выше, проводится работа по снижению нагрузки на фонд оплаты труда и упрощению процедур уплаты платежей путем внедрения единого платежа с работодателя с 2022 года и единого платежного документа при уплате платежей с работника и работодателя», - добавил он.

В частности, совместно с представителями сельскохозяйственной отрасли проводится работа в части установления единого режима налогообложения для всех субъектов сельского хозяйства с 2023 года.

«Основная цель – построение долгосрочной модели налогообложения, удобной для субъектов сельского хозяйства и стимулирующей эффективное использование сельскохозяйственных земель. Предложения в части перехода к сервисной модели налогового администрирования, направленного на улучшение взаимоотношений налоговых органов и налогоплательщиков, а также обеспечение прозрачности налоговой сферы, уже реализуются Правительством», - заключил глава Правительства.