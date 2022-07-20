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Правительство прорабатывает вопрос возврата госсредств банком Jusan
20 Июля 2022 17:47

Правительство прорабатывает вопрос возврата госсредств банком Jusan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Jusan Bank обяжут постепенно возвращать государственные деньги. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время, Jusan Bank имеет показатели капитализации и ликвидности, превышающие минимальные требования. Запас капитала и ликвидности составляют 311 млрд тенге и 1,2 трлн тенге, соответственно. Учитывая достаточный запас капитала и ликвидности Jusan Bank, на сегодняшний день прорабатывается вопрос постепенного возврата мер государственной поддержки», - сообщил Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Он напомнил, что сделка по приобретению АО «First Heartland Jusan Bank» (Jusan Bank) АО «АТФ Банк» в 2020 году представляла собой сделку слияния и поглощения (M&A).

Убыток АТФ Банк, который был определен независимой оценкой активов Банка (Due Diligence), покрыт за счет списания собственного капитала АТФ Банка на сумму 124 млрд тенге.

«В рамках сделки была проведена модификация ранее выпущенных облигаций АТФ Банк и Jusan Bank путем удлинения сроков и снижения ставок вознаграждения с 4% до 0,1%. В результате такой модификации облигаций банков, на балансе Jusan Bank образовался доход в размере 126 млрд тенге от разницы между льготной и рыночной ставками вознаграждения, который был полностью направлен на покрытие убытков АТФ Банк. Кроме того, акционеры Jusan Bank осуществили докапитализацию АТФ Банка на сумму 97 млрд тенге», - заключил Премьер.


Фото: dailymagzines.com



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Автор:
Корреспондент

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