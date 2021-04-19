Правительство прорабатывает предельные цены на 268 антиковидных препаратов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов сообщил о работе по установлению предельных цен на антиковидные препараты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во избежание дефицита антиковидных препаратов рассматривались коньюктура рынка аналогов препаратов и разнообразие лекарственных средств и их производителей на рынке Казахстана. По данным открытых источников (сайт www.i-teka.kz), указанные в запросе лекарственные средства (кардиомагнил, аспирин, ибуфен, гепарин, сумамед, ксарелто, клексан) имеются в наличии в аптеках городов Нур-Султана, Алматы и других», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

Вместе с тем, напомнил зампремьера, представителями фармацевтического бизнеса были подняты вопросы по перечню антиковидных препаратов и их предельных цен.

«В этой связи данные вопросы неоднократно были обсуждены в Минздраве и Правительстве с участием представителей фармацевтического бизнеса. В настоящее время по итогам повторного анализа с участием представителей бизнеса прорабатываются предельные цены на 268 антиковидных препаратов (исключены 102 препарата, из них 43 – гели, мази, капли, 59 – изменены лекарственные формы). Также проведена работа с субъектами фармацевтического бизнеса по вопросам обеспечения своевременности поставки анантиковидных препаратов в розничную сеть», - отметил он.

«Для цифрового мониторинга цен и наличия лекарственных средств проводится работа по интеграции информационных систем Министерства здравоохранения и базы данных лекарственных средств НПП РК «Атамекен». Вопросы регулирования цен на лекарственные средства находятся на постоянном контроле Правительства», - заключил Е. Тугжанов.