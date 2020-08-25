Правительство проголосовало за проект закона о республиканском бюджете на 2021–2023 годы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительство Казахстана проголосовали за проекты закона о республиканском бюджете на 2021–2023 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На заседании также были представлены законопроект «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2021–2023 годы» и проект Указа Президента РК «О выделении целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан на 2021 год».
«Для достижения поставленных целей с учетом новых реалий Правительством сформирован проект бюджета страны. Предусмотренные в нем средства позволят выполнить в полном объеме все социальные обязательства государства. В целом, предлагаю одобрить озвученные походы и проголосовать за данные законопроекты и проект Указа», - сказал Премьер-Министр Аскар Мамин на заседании Правительства, поручая внести в данные законопроекты в срок.
В Правительстве проголосовали за законопроекты и проект Указа.
В Минфине сообщили, что проект закона о республиканском бюджете на 2021–2023 годы будет подготовлен к внесению на рассмотрение в Мажилис Парламента.
- Доллар подешевел на KASE
- По какой цене будет поставляться удешевленное дизельное топливо на осенне-полевые работы
- Текущий прогноз сокращения ВВП на 2020 год обновят в Казахстане
- Будут ли повышены пенсии в следующем году в Казахстане
- Какой дефицит бюджета ожидается в 2021 году в Казахстане
- Прогноз импорта и экспорта озвучили в Нацбанке
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана