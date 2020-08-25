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Правительство проголосовало за проект закона о республиканском бюджете на 2021–2023 годы

25 Августа 2020 10:22
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Правительство проголосовало за проект закона о республиканском бюджете на 2021–2023 годы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительство Казахстана проголосовали за проекты закона о республиканском бюджете на 2021–2023 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На заседании также были представлены законопроект «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2021–2023 годы» и проект Указа Президента РК «О выделении целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан на 2021 год».

«Для достижения поставленных целей с учетом новых реалий Правительством сформирован проект бюджета страны. Предусмотренные в нем средства позволят выполнить в полном объеме все социальные обязательства государства. В целом, предлагаю одобрить озвученные походы и проголосовать за данные законопроекты и проект Указа», - сказал Премьер-Министр Аскар Мамин на заседании Правительства, поручая внести в данные законопроекты в срок.

В Правительстве проголосовали за законопроекты и проект Указа.

В Минфине сообщили, что проект закона о республиканском бюджете на 2021–2023 годы будет подготовлен к внесению на рассмотрение в Мажилис Парламента.


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#Правительство РК   #Экономика  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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