Правительство приняло проект республиканского бюджета на 2024-2026 годы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Члены Правительства Казахстана приняли проект республиканского бюджета на трехлетний период с 2024 по 2026 годы. Соответствующие законопроекты и прогноз социально-экономического развития страны будет внесен в Парламент, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Представленный проект республиканского бюджета на трехлетний период, прежде всего, направлен на полное и своевременное выполнение всех социальных обязательств государства, а также обеспечение качественного и устойчивого развития экономики», - сказал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов во время заседания Правительства.

По его словам, рост валового внутреннего продукта в 2024-2026 годах прогнозируется на уровне 5,3-6%. Среднегодовой уровень инфляции планируется на уровне 6-8% в 2024 году со снижением до 5% в 2026 году.

Доходы республиканского бюджета в 2024 году увеличатся на 1,5 трлн тенге или на 10,2% в сравнении с утвержденными доходами в текущем году.

Гарантированный трансферт определен с учетом минимальной цены на нефть и не будет превышать объем поступлений в Национальный фонд от нефтяного сектора. А рост расходов бюджета не будет превышать средний уровень долгосрочного экономического роста с учетом цели по инфляции.

«В целом проект бюджета сбалансирован. Как и в предыдущие годы, он остается социальным. На социальную сферу в 2024 году предусмотрено 9,9 трлн тенге», - добавил глава Кабмина.

В реальном секторе экономики, как отметил Премьер, приоритетными направлениями остаются развитие обрабатывающей промышленности, поддержка бизнеса, развитие транспортной инфраструктуры и газификация. В целом, расходы данного блока планируются в 2024 году в сумме 2,8 трлн тенге.

«Перед нами стоит задача по максимально эффективному использованию бюджетных средств», - заключил Алихан Смаилов.