+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Правительство приняло Постановление о моратории на повышение зарплат депутатам Парламента, членам Правительства и акимам

1 Февраля 2022 18:14
Поделиться:
Правительство приняло Постановление о моратории на повышение зарплат депутатам Парламента, членам Правительства и акимам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 февраля 2022 года на заседании Правительства под председательством Премьер-Министра Алихана Смаилова внесены изменения в Постановление «О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Новости по теме
Филиалы каких зарубежных вузов могут открыться в Казахстане
О новой модели дошкольного воспитания и обучения в Казахстане рассказал Асхат Аймагамбетов Внести Дорожную карту по открытию филиалов ведущих зарубежных вузов поручил Алихан Смаилов Алихан Смаилов: Наша главная задача – обеспечить доступ населения к качественному образованию

Документ предусматривает утверждение критериев отбора государственных активов, которые подлежат приватизации. Решения Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики в части приватизации подлежат публикации на веб-порталах реестра государственного имущества и субъектов квазигосударственного сектора.

В рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева также принято Постановление «О введении моратория на повышение оплаты труда депутатам Парламента, членам Правительства и акимам всех уровней».

Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК  
Поделиться:
Новости по теме
Филиалы каких зарубежных вузов могут открыться в Казахстане
О новой модели дошкольного воспитания и обучения в Казахстане рассказал Асхат Аймагамбетов
Внести Дорожную карту по открытию филиалов ведущих зарубежных вузов поручил Алихан Смаилов
Алихан Смаилов: Наша главная задача – обеспечить доступ населения к качественному образованию
Популярное
1 Внесено представление о досрочном прекращении полномочий Нурлана Нигматулина
2 Мурат Нуртлеу назначен руководителем Администрации Президента РК
3 Интервью Касым-Жомарта Токаева носило взвешенный и прагматичный характер - Дарья Чижова
4 Нурлан Нигматулин о своей работе в Мажилисе: Это были 10 лет насыщенной деятельности
5 Огнестрельное оружие изъяли у жителя Алматинской области
6 Ерлан Кошанов избран Председателем Мажилиса Парламента РК
Читайте также
Ерлан Кошанов избран Председателем Мажилиса Парламента РК
«Отбасы банк» готовит льготную ипотеку для жителей моногородов – Айдар Арифханов
Внесено представление о досрочном прекращении полномочий Нурлана Нигматулина
Мурат Нуртлеу назначен руководителем Администрации Президента РК
Интервью Касым-Жомарта Токаева носило взвешенный и прагматичный характер - Дарья Чижова
Нурлан Нигматулин о своей работе в Мажилисе: Это были 10 лет насыщенной деятельности
Огнестрельное оружие изъяли у жителя Алматинской области
Ерлан Кошанов избран Председателем Мажилиса Парламента РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив