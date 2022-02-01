Правительство приняло Постановление о моратории на повышение зарплат депутатам Парламента, членам Правительства и акимам
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 февраля 2022 года на заседании Правительства под председательством Премьер-Министра Алихана Смаилова внесены изменения в Постановление «О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.
Документ предусматривает утверждение критериев отбора государственных активов, которые подлежат приватизации. Решения Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики в части приватизации подлежат публикации на веб-порталах реестра государственного имущества и субъектов квазигосударственного сектора.
В рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева также принято Постановление «О введении моратория на повышение оплаты труда депутатам Парламента, членам Правительства и акимам всех уровней».
- Филиалы каких зарубежных вузов могут открыться в Казахстане
- О новой модели дошкольного воспитания и обучения в Казахстане рассказал Асхат Аймагамбетов
- Внести Дорожную карту по открытию филиалов ведущих зарубежных вузов поручил Алихан Смаилов
- Алихан Смаилов: Наша главная задача – обеспечить доступ населения к качественному образованию
- Ерлан Кошанов избран Председателем Мажилиса Парламента РК
- «Отбасы банк» готовит льготную ипотеку для жителей моногородов – Айдар Арифханов
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана