Правительство приняло Постановление о моратории на повышение зарплат депутатам Парламента, членам Правительства и акимам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 февраля 2022 года на заседании Правительства под председательством Премьер-Министра Алихана Смаилова внесены изменения в Постановление «О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Документ предусматривает утверждение критериев отбора государственных активов, которые подлежат приватизации. Решения Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики в части приватизации подлежат публикации на веб-порталах реестра государственного имущества и субъектов квазигосударственного сектора.

В рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева также принято Постановление «О введении моратория на повышение оплаты труда депутатам Парламента, членам Правительства и акимам всех уровней».