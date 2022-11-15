Правительство приняло план законопроектных работ на 2023 год

15 Ноября 2022, 13:33

15 Ноября 2022, 13:33

Правительство приняло план законопроектных работ на 2023 год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Правительство приняло план законопроектных работ на следующий год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проект плана предусматривает разработку 34 законопроектов, из которых 21 направлен на реализацию поручений Главы государства», - сказал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства.

В свою очередь глава Министерства юстиции Канат Мусин уточнил, что планируется разработать новый Градостроительный кодекс, а также новые редакции Бюджетного, Налогового и Водного кодексов.

«Предлагаю в целом одобрить проект Плана законопроектных работ. Канцелярии Премьер-Министра направить данный проект Главе государства на согласование», - заключил Алихан Смаилов.