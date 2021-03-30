Правительство приняло Комплексный план социально-экономического развития СКО до 2025 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правительство РК приняло Комплексный план социально-экономического развития Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства Правительством совместно с акиматом Северо-Казахстанской области проведена актуализация Комплексного плана социально-экономического развития данного региона. Финансирование плана составляет около 2 трлн тенге, большая часть из которых – частные инвестиции», - сказал Аскар Мамин.

Глава Правительства добавил, что привлечение частных инвестиций в область позволит реализовать новые проекты, создать качественные рабочие места и сформировать новую структуру экономики региона.

«По предварительным оценкам, реализация Комплексного плана позволит увеличить объём обрабатывающей промышленности и продукции сельского хозяйства в 1,5 раза, обеспечить темп роста валового регионального продукта до 5,2%. Появятся новые точки роста. Улучшится инфраструктура области», - сказал Аскар Мамин.

В целом, как отметил Премьер-Министр, регион получит новый импульс для социально-экономического развития. Будет создано 26 тысяч высококвалифицированных рабочих мест.

«Повышение качества жизни населения позволит стабилизировать миграционные процессы в регионе и создать дополнительные условия для закрепления молодежи и притока специалистов. Этому будет способствовать активное развитие сферы образования и здравоохранения», - добавил он.

В связи с этим глава Кабмина поручил Министерству национальной экономики и акимату Северо-Казахстанской области совместно с заинтересованными госорганами обеспечить своевременное и качественное исполнение мероприятий Комплексного плана.

Ранее в Правительстве представили Комплексный план социально-экономического развития Северо-Казахстанской области на 2021-2025 годы.



