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    10:14, 30 Март 2021 | GMT +6

    Правительство приняло Комплексный план социально-экономического развития СКО до 2025 года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правительство РК приняло Комплексный план социально-экономического развития Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По поручению Главы государства Правительством совместно с акиматом Северо-Казахстанской области проведена актуализация Комплексного плана социально-экономического развития данного региона. Финансирование плана составляет около 2 трлн тенге, большая часть из которых – частные инвестиции», - сказал Аскар Мамин.

    Глава Правительства добавил, что привлечение частных инвестиций в область позволит реализовать новые проекты, создать качественные рабочие места и сформировать новую структуру экономики региона.

    «По предварительным оценкам, реализация Комплексного плана позволит увеличить объём обрабатывающей промышленности и продукции сельского хозяйства в 1,5 раза, обеспечить темп роста валового регионального продукта до 5,2%. Появятся новые точки роста. Улучшится инфраструктура области», - сказал Аскар Мамин.

    В целом, как отметил Премьер-Министр, регион получит новый импульс для социально-экономического развития. Будет создано 26 тысяч высококвалифицированных рабочих мест.

    «Повышение качества жизни населения позволит стабилизировать миграционные процессы в регионе и создать дополнительные условия для закрепления молодежи и притока специалистов. Этому будет способствовать активное развитие сферы образования и здравоохранения», - добавил он.

    В связи с этим глава Кабмина поручил Министерству национальной экономики и акимату Северо-Казахстанской области совместно с заинтересованными госорганами обеспечить своевременное и качественное исполнение мероприятий Комплексного плана.

    Ранее в Правительстве представили Комплексный план социально-экономического развития Северо-Казахстанской области на 2021-2025 годы.



    Теги:
    Правительство Северо-Казахстанская область Правительство РК Регионы Казахстана Главная Экономика Премьер-министр РК
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