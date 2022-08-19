19 Августа 2022 19:12

Правительство принимает меры по стабилизации ситуации с топливом — Алихан Смаилов

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в Павлодарскую область Премьер-Министр РК Алихан Смаилов посетил Павлодарский нефтехимический завод, недавно вышедший с планового ремонта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Правительства.

Директор предприятия Куаныш Бишимов сообщил, что, несмотря на проведение с 8 по 27 июля плановых ремонтных работ, завод по итогам 7 месяцев перевыполняет показатели по выпуску дизельного топлива, бензина и других видов продукции.

Глава Правительства подчеркнул, что это имеет ключевое значение в преддверии предстоящих осенне-полевых работ.

«Очень важно, чтобы предприятие работало стабильно, чтобы все запланированные объемы горюче-смазочных материалов производились и своевременно поставлялись на рынок», — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-Министр добавил, что Правительство принимает меры по стабилизации ситуации на внутреннем рынке, так как имеет место вывоз дизельного топлива и бензина в соседние страны.

«Для минимизации рисков по ГСМ мы сейчас готовим решения, направленные на сохранение цен для внутренних потребителей и их корректировку для внешних потребителей, чтобы цены соответствовали рынкам соседних стран. Это позволит стабильно обеспечивать наших граждан и бизнес горюче-смазочными материалами», — отметил Алихан Смаилов.

Руководством ПНХЗ также были подняты вопросы по качеству поступающей на предприятие нефти и обеспечению большей свободы в части закупки оборудования.

Глава Правительства поручил соответствующим госорганам проработать их для принятия необходимых решений.





Фото: primeminister.kz















