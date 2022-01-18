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Правительство представило План оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации в РК

18 Января 2022 09:35
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Правительство представило План оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве национальной экономики представили План оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ»

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Как пояснил министр национальной экономики Алибек Куантыров, во исполнение поручения Главы государства Министерством национальной экономики совместно с центральными госорганами и организациями, разработан проект Постановления Правительства РК «Об утверждении Плана оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации в Республике Казахстан».

«План состоит из 51 мероприятия по направлениям восстановления общественного порядка и безопасности, социальной и прочей инфраструктуры, социальных вопросов, недопущению необоснованного роста цен, поддержке населения и предпринимательства и организационно-финансовых вопросов. По направлению восстановления общественного порядка и безопасности, социальной и прочей инфраструктуры в Плане предусмотрены 11 мероприятий. Так, предусмотрена реализация поручений Главы государства по повышению боевой готовности и поддержанию морального духа сотрудников силовых структур, восстановлению поврежденных объектов недвижимости, а также материально-технической базы силовых структур, сфер здравоохранения, образования и коммунального хозяйства», - рассказал Алибек Куантыров в ходе заседания Правительства.

По направлению социальных вопросов планируется реализация 10 мероприятий.

Они включают выплату компенсаций сотрудникам соответствующих органов, получившим увечья, оказание помощи семьям погибших данных органов и мирных граждан, меры снижения долговой нагрузки на бизнес и население, внедрение нового порядка и механизма предоставления жилищной помощи нуждающимся гражданам.

По словам министра, по направлению недопущения необоснованного роста цен запланирована реализация 15 мероприятий.

Данные мероприятия включают разработку нового механизма реализации сжиженного нефтяного газа, увеличение финансирования форвардных механизмов по стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары и мер по недопущению роста цен на уголь.

По направлению поддержки населения и предпринимательства предусмотрена реализация 7 мероприятий.

«Так, планируется приостановление и отсрочка в срок до 1 февраля 2022 года начатых налоговых и таможенных проверок, пересмотр ставок и подходов к утилизационному сбору, введение на период до 20 апреля 2022 года временного запрета на проведение исполнительных действий, связанных с выселением, вселением, сносом строений. По направлению организационно-финансовых вопросов планируется реализация 8 мероприятий. Они включают обеспечение стабильности валютного рынка до полного восстановления доверия к тенге, разработку или актуализацию Комплексных планов социально-экономического развития для западных регионов, уточнение республиканского бюджета на 2022 год для обеспечения финансированием мероприятий по устранению последствий массовых беспорядков», - рассказал Алибек Куантыров.

Министр подчеркнул, что представленный План оперативных действий направлен на скоординированное решение госорганами соответствующих задач в течение ближайших нескольких месяцев с учетом поручений Главы государства.

«Реализация Плана приведет к ускоренному восстановлению экономической ситуации в стране и возврату к повседневной жизни. Проект согласован с министерствами финансов, юстиции, а также другими государственными органами и организациями», - отметил министр.



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#Правительство РК   #Экономика   #Миннацэкономики   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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