15 Июля 2022 15:52

Правительство планирует пересмотреть миссию фонда «Самрук-Қазына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков сообщил, что будут определены конкретные критерии государственного участия и новая классификация субъектов квазигоссектора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проводится работа по совершенствованию управления госсобственностью и реформированию фонда «Самрук-Қазына». По данному направлению будут определены конкретные критерии государственного участия, новая классификация субъектов квазигоссектора, а также новые организационные формы и модели корпоративного управления», - сказал Тимур Жаксылыков на заседании Правительства.

По его словам, миссия фонда «Самрук-Қазына» будет пересмотрена с акцентом на активное соинвестирование в системообразующие проекты с привлечением частных инвестиций.

«Процессы вывода активов фонда на рынок будут ускорены. Это позволит создать условия для формирования высокоэффективного, компактного и прозрачного квазигосударственного сектора. На сегодняшний день Министерством национальной экономики выработаны подходы по качественному исполнению поручений Главы государства. Соответствующая работа проводится», - заключил вице-министр.

Фото: www.sk.kz







