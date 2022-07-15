Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Правительство планирует пересмотреть миссию фонда «Самрук-Қазына»
15 Июля 2022 15:52

Правительство планирует пересмотреть миссию фонда «Самрук-Қазына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков сообщил, что будут определены конкретные критерии государственного участия и новая классификация субъектов квазигоссектора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проводится работа по совершенствованию управления госсобственностью и реформированию фонда «Самрук-Қазына». По данному направлению будут определены конкретные критерии государственного участия, новая классификация субъектов квазигоссектора, а также новые организационные формы и модели корпоративного управления», - сказал Тимур Жаксылыков на заседании Правительства.

По его словам, миссия фонда «Самрук-Қазына» будет пересмотрена с акцентом на активное соинвестирование в системообразующие проекты с привлечением частных инвестиций.

«Процессы вывода активов фонда на рынок будут ускорены. Это позволит создать условия для формирования высокоэффективного, компактного и прозрачного квазигосударственного сектора. На сегодняшний день Министерством национальной экономики выработаны подходы по качественному исполнению поручений Главы государства. Соответствующая работа проводится», - заключил вице-министр.

Фото: www.sk.kz



Новости по теме
Подготовить предложения по реформе квазигоссектора поручил Президент РК
Автор:
Корреспондент

facebook.com

instagram.com
Читайте также
Ввести компенсации фермерам за ущерб от сайгаков предлагают в Минэкологии
Никаких проблем не вижу - вице-премьер о статистике по КВИ в новых областях
Механизм уплаты взносов ОСМС самостоятельными плательщиками изменится в РК
Глава Миннацэкономики РК выступил на форуме высокого уровня в ООН
Министрам и акимам необходимо наладить четкое взаимодействие - Премьер-Министр РК
Владельцев рынков накажут за повышение цен на социально значимые продукты
Ответственность акимов за реализацию запланированных мероприятий повысят в Казахстане
Более 3 млрд тенге сэкономили казахстанцы за счет корректировки тарифов на комуслуги
Популярное
1 Расследуются 16 уголовных дел по созданию и руководству ОПГ – МВД РК
2 Нарушения по оказанию медуслуг выявили в Карагандинской области
3 Рейдерскую группу по захвату известных бизнес-структур задержали в Алматы
4 Коронавирусом заболели 1257 человек в Казахстане
5 Аэропорт Петропавловска передали в доверительное управление

Лента новостей

Архив