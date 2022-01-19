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Правительство определило организацию, которая будет заниматься утильсбором

19 Января 2022 10:22
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Правительство определило организацию, которая будет заниматься утильсбором

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева 18 января 2022 года Правительство Республики Казахстан приняло Постановление «О некоторых вопросах подведомственных организаций Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

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Согласно документу, оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) определена государственная организация в лице акционерного общества «Жасыл даму».

Деятельность ТОО «Оператор РОП» в части администрирования утилизационного сбора и распоряжения соответствующими средствами прекращена. Активы, созданные за счет средств утилизационного сбора, переданы в собственность государства. Исполнение функций администрирования расширенных обязательств производителей передано государственной организации – АО «Жасыл даму».

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#Правительство РК   #Экономика   #Транспорт  
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