-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Правительство определило организацию, которая будет заниматься утильсбором
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева 18 января 2022 года Правительство Республики Казахстан приняло Постановление «О некоторых вопросах подведомственных организаций Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.
Согласно документу, оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) определена государственная организация в лице акционерного общества «Жасыл даму».
Деятельность ТОО «Оператор РОП» в части администрирования утилизационного сбора и распоряжения соответствующими средствами прекращена. Активы, созданные за счет средств утилизационного сбора, переданы в собственность государства. Исполнение функций администрирования расширенных обязательств производителей передано государственной организации – АО «Жасыл даму».
- Казахстанцы смогут предъявлять цифровые документы в обменных пунктах
- Премьер-Министр РК провел совещание по вопросу банкротства физических лиц
- Семь из десяти пассажиров воздушного транспорта приходится на Алматы
- Парковочные зоны на бульваре Нуржол заработают в штатном режиме
- Около 30 нетрезвых водителей задержали атырауские полицейские
- Названы районы-аутсайдеры по развитию местного содержания в госзакупках в Жамбылской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана