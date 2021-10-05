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    09:58, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    Правительство одобрило Комплексный план развития Мангистауской области на 2021-2025 годы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правительство РК одобрило Комплексный план социально-экономического развития Мангистауской области на 2021-2025 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мангистауская область является регионом с большим потенциалом развития. Реализация Комплексного плана придаст новый импульс развитию области. Всего за 5 лет реализации комплексного плана будут исполнены 214 мероприятий на сумму 2,1 трлн. тенге. Экономика региона за указанный период вырастет на 32%», - сказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства.

    Глава Кабмина отметил, что в целом основной задачей на ближайшие годы должны стать развитие нефтегазового сектора, обрабатывающей промышленности, туризма, транспорта и логистики и др.

    «Будут реализованы проекты по развитию социальной, инженерно-коммунальной инфраструктуры. За счет принятых мер будет обеспечено качественной питьевой водой 100% населения региона», - добавил Аскар Мамин.

    Ранее сообщалось, что министр национальной экономики РК Асет Иргалиев представил Комплексный план по развитию Мангистауской области.

    «Комплексный план состоит из 15 направлений и 214 мероприятий, предусматривающих реализацию проектов по различным сферам. Общий объем инвестиций на 2021-2025 годы составляет 2,1 трлн тенге, в том числе из республиканского бюджета – 338,8 млрд тенге, местного бюджета – 118,3 млрд тенге, а также частные инвестиции – 1,6 трлн тенге», - сообщил Асет Иргалиев на заседании Правительства.

    Теги:
    Правительство Правительство РК Акимат Главная Экономика Мангистауская область
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