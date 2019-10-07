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Правительство Нидерландов решило отказаться от термина «Голландия»
АМСТЕРДАМ. КАЗИНФОРМ - Правительство Нидерландов решило полностью отказаться от использования термина «Голландия» как названия своей страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Forbes.
Решение о ребрендинге было согласовано с заинтересованными сторонами, включая центральное правительство, представителей туризма и бизнеса.
Считается, что именно термин «Голландия» является более распространенным названием. В частности, министры правительства стремятся отделить страну от имиджа района красных фонарей Амстердама и употребления наркотиков в рекреационных целях.
Пресс-секретарь министерства иностранных дел сказала, что Нидерландам необходим более унифицированный и скоординированный национальный брендинг.
Несмотря на то, что флаг Нидерландов красно-бело-синий, оранжевый цвет широко используется в брендинге страны. Голландские СМИ сообщили, что оранжевый цвет останется официальным цветом, хотя пока неизвестно, будет ли сохранена иконка тюльпана в символах государства.
Среди первых пользователей пересмотренного бренда будет конкурс «Евровидение-2020», который пройдет в Роттердаме. Название «Нидерланды» также будет использоваться на всех материалах, связанных с Олимпийскими играми 2020 года в Токио.
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