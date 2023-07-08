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Правительство Нидерландов подало в отставку из-за проблем с беженцами

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Июля 2023, 09:15
Правительство Нидерландов подало в отставку из-за проблем с беженцами Фото: Robin UTRECHT / ANP / AFP

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Нидерланды вступают в правительственный кризис. Коалиционный кабинет министров под руководством Марка Рютте распался из-за разногласий по миграционной политике. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Горячими дебатами обернулось рассмотрение вопроса о мерах для сдерживания потока просителей убежища, сообщает телерадиокомпания NOS. Среди предложений было создание временного статуса для беженцев и ограничение числа родственников, которые могут воссоединиться с ними.

Новые досрочные парламентские выборы вслед за распадом правящей коалиции ожидаются уже осенью.


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