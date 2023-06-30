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    11:59, 30 Июнь 2023 | GMT +6

    Правительство не на должном уровне проводит работу по инициированию законопроектов - Ерлан Кошанов

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Работа Правительства по инициированию законопроектов выполняется на должном уровне. Об этом, подведя итоги первой сессии Парламента восьмого созыва, заявил председатель Мажилиса Ерлан Кошанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Необходимо отметить, что в ходе сессии с Правительством была проведена совместная работа. Проведено 5 правительственных часов. Члены Правительства доложили о ситуации в сфере науки, агропромышленном комплексе, региональных стандартах, инвестиционном климате и других сферах. Надеемся, что такое конструктивное сотрудничество будет продолжено на следующей сессии», - сказал Е. Кошанов на совместном заседании палат Парламента.

    Он также затронул некоторые проблемные вопросы, которые имели место при совместной работе с Правительством.

    «Во-первых, не на должном уровне ведется работа Правительства по инициированию законов. Вы знаете, что в обществе много проблемных вопросов, которые ждут срочного решения. Они, в первую очередь, требуют законодательного решения. К сожалению, на эти моменты Правительство несвоевременно обращает внимание и несвоевременно представляет в Мажилис необходимые законопроекты. Поэтому депутаты вынуждены оперативно взять решение этих острых вопросов в свои руки и инициировать соответствующие законопроекты. В этой связи Правительству необходимо повысить активность и ускорить разработку и внесение в Парламент конкретных и необходимых обществу законопроектов», - подчеркнул председатель Мажилиса.

    Спикер Мажилиса также отметил некоторые недостатки в работе госорганов.

    «Во-вторых, сроки рассмотрения заключения Правительства на поправки и дополнения депутатов слишком долгие. Есть установленный порядок. Но этот порядок в большинстве случаев не соблюдается. В результате приостановлено принятие некоторых законопроектов. Поэтому считаем, что Правительству необходимо пересмотреть процедуру согласования заключений. Мы только начали свою работу. В дальнейшем государственные органы при рассмотрении инициатив депутатов не должны ограничиваться ведомственными интересами», - заключил Ерлан Кошанов.


    Теги:
    Правительство РК Мажилис Закон и право Парламент Правительство
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