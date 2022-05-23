23 Мая 2022 15:37

Правительство не может вмешиваться в бюджетные процессы акиматов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Бюджетный кодекс планируют внести изменения. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с бюджетным законодательством, вмешательство Правительства и центральных государственных органов в бюджетный процесс местных исполнительных органов не допускается», - сообщил Ерулан Жамаубаев в своем ответе на депутатский запрос.

Вместе с тем, по его словам, ревизионные комиссии областей, городов республиканского значения, столицы в соответствии с Законом «О государственном аудите и финансовом контроле» осуществляют последующую оценку в ходе государственного аудита исполнения решений маслихатов о бюджете за отчетный финансовый год для определения соответствия фактических показателей исполнения бюджетов показателям, утвержденным соответствующими решениями маслихатов о бюджете, полноты и своевременности исполнения показателей бюджета, годовых отчетов об исполнении бюджетов, бюджетной отчетности администраторов бюджетных программ в целях установления законности исполнения бюджетов, достоверности учета и отчетности, эффективности использования бюджетных средств, активов государства.

«По итогам проведения последующей оценки подготавливается заключение об исполнении местных бюджетов, представление и рассмотрение которых осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом», - добавил зампремьера.

Кроме того, отмечает министр, в рамках проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства» планируется внесение дополнений в Бюджетный кодекс в части представления проекта областного бюджета, бюджетов города республиканского значения, столицы на рассмотрение ревизионным комиссиям областей, городов республиканского значения, столицы и дополнения в Закон «О государственном аудите и финансовом контроле», определяющие общие положения по проведению предварительной оценки проектов областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы.