Правительство намерено до 2025 года поднять долю заработной платы в ВВП до 38,5%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На информационной площадке СЦК при Президенте РК заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанова представил Программу повышения доходов населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Программа повышения доходов населения разработана в соответствии с поручением Президента страны и утверждена Правительством РК. Программа повышения доходов населения до 2025 года предусматривает повышение заработной платы более 1 млн работников бюджетной сферы, квазигосударственного сектора, производственного персонала. Для бизнеса, получающего поддержку от государства, предусмотрено повышение заработной платы 2,8 млн работников путем установления конкретных обязательств. По словам Е. Тугжанова за счет реализации инвестпроектов в различных отраслях экономики до 2025 года будут созданы более 2 млн новых рабочих мест. Из них в сфере производства – 950 тыс., в сфере инфраструктуры – 583 тыс., сельского хозяйства – 458 тыс., туристской отрасли – 59 тыс. По словам Е. Тугжанова, косвенный эффект, влияющий на доходы населения, будет обеспечен путем принятия системных мер. Так, в первую очередь вокруг 50 крупных предприятий будет создаваться пояс малого и среднего бизнеса, что позволит увеличить доходы от предпринимательской деятельности представителям МСБ.

«Только один стекольный завод в Кызылординской области создаст вокруг себя пояс МСБ из 8 мини-заводов по производству стекловолокна, автомобильных стекол, стеклянных сувениров, стеклотары, стеклянной посуды, стекловаты, ультратонких стекол для смартфонов. Аналогичный подход будет применен к действующим предприятиям и новым проектам», - привел пример Е. Тугжанов.

Локализация новых производств по 19 видам востребованных производственных товаров. Запуск четырех заводов нефтегазовой отрасли позволит создать смежное производство труб, насосов, тары, бутылочной продукции, геотекстиля, холодильников и кондиционеров. Производство такой продукции обеспечит 37 отечественных товаропроизводителей. Запущена модернизация обрабатывающей промышленности путем создания новых промышленных индустрий 5-6 передела в четырех отраслях – в фармацевтике, биотехнологиях, IT-технологиях и нефтехимической отрасли. Модернизация позволит преодолеть зависимость от импорта за счет производства отечественных товаров и последующего выхода на экспорт.

«На недавнем заседании Правительства рассмотрен вопрос развития импортозамещения. В соответствии с поручением Главы государства проведен анализ текущих возможностей и перспектив развития обрабатывающей промышленности. Определены 3 группы товарных позиций с высокой готовностью импортозамещения. В результате в обрабатывающей промышленности будут реализованы 690 проектов с созданием 115 тыс. рабочих мест», - сообщил заместитель Премьер-Министра РК.

Полное импортозамещение ожидается достичь в таких товарах, как керамические плиты, кальцинированная и каустическая сода, теплоизоляционные материалы, спецкокс, калийные удобрения и т. д. Ожидается выход на второе место в мировом экспорте ферросплавов, сокращение импорта стали на 75%, повышение переработки хлопка до 100% показателя.

В-четвертых, будет реализована 100% замена импортируемых продовольственных товаров на отечественные. Это важное направление для обеспечения продовольственной безопасности страны. По итогам прошлого года доля отечественного производства по основным видам продовольственных товаров на внутреннем рынке составила 80%. Зависимость от импорта наблюдается по шести товарам. Для полного решения импортозависимости планируется реализация более 900 инвестиционных проектов. Кроме того, сейчас есть возможность обеспечить себя продуктами питания на 80%. 20% продукции страна вынуждена завозить извне.

«В будущем по программе будет возможность до 2025 года полностью закрыть шесть видов продукции», - сообщил Е. Тугжанов.

По его словам, поставки сахара на внутренний рынок останутся на уровне 80%. Как сообщалось ранее, ежегодное потребление сахара в Казахстане составляет 532 тыс. тонн, из них за счет отечественного сырья – 7%.

«Все остальные товары из других стран при реализации мы выводим на уровень 100%. Это один из самых больших проектов. Поэтому для будущего устранения импортной зависимости будет реализовано 900 инвестиционных проектов», - добавил Е. Тугжанов.

В-пятых, занятость сельского населения - одна из главных задач областных, районных и сельских акиматов. Е. Тугжанов особо подчеркнул, что прежде всего важно создать условия для работы сельских жителей. Стоит отметить, что доля заработной платы в ВВП развитых странах превышает 50%, у нас он равен всего 31%. Реализация Программы позволит повысить показатель с 31% до 38,5%. Доля доходов от трудовой деятельности в общих доходах будет увеличена с 70,3% до 82%.

«Самое главное – через реализацию Программы мы дадим возможность нашим согражданам повысить доходы, используя свои возможности. Это очень важно», - отметил Е. Тугжанов.

В рамках Программы повышения доходов населения до 2025 года планируется обеспечить постоянный доход социально уязвимых слоев населения, особенно молодежи. По словам спикера, в рамках проектов «Молодежная практика», «Первое рабочее место» 160 тысяч молодых людей получат гранты по 400 МРП. По проекту «Бақытты отбасы» 20 тыс. многодетных матерей и матерей, воспитывающих детей-инвалидов будет охвачено переобучением для получения доходов на дому. Для них будут организованы бесплатные краткосрочные курсы и бизнес-консультации по 10 востребованным на рынке специальностям. Кроме того, в Казахстане будет трансформировано более 220 профессий. Появилось 239 новых профессий. По словам заместителя Премьер-министра Е. Тугжанова, в Казахстане более 400 тыс. трудоспособных граждан, имеющих степень инвалидности, и только 20 тыс. из них заняты. Развитие социального предпринимательства - это вовлечение в занятость и возможность роста доходов для людей с особыми потребностями, людей пенсионного возраста. В правительственной Программе повышения доходов населения до 2025 года эта категория людей выделена в отдельное направление. В Казахстане функционирует порядка 300 предприятий социального предпринимательства. Стоит задача довести их количество до 1000. Для этого приняты поправки в законодательство, предусмотрены налоговые льготы, преференции, дело за малым - за реализацией, считает спикер. Вместе с тем, Правительство в Программе повышения доходов населения до 2025 года предусматривает развитие креативных индустрий. По словам Е. Тугжанова, капитализация творческих индустрий в мире сегодня составляет около $2,3 трлн, в США в рамках индустрии создано свыше 30 млн рабочих мест. Креативные индустрии постепенно становятся драйверами экономики как в развитых, так и в развивающихся странах. Экспорт корейских креативных индустрий в 2016 году составил более $6 млрд. Молодежь сегодня задействована в отечественных креативных проектах сферы культуры, кино, творчества, IT технологий. Однако стоит задача по популяризации казахстанской культуры, идентичности, искусства, считает спикер. Первые оперативные меры в развитии креативных индустрий в Казахстане запущены: регистрация негосударственного Фонда поддержки креативных индустрий, определение доступной инфраструктуры для творческого роста. У каждого города будет своя ниша, сформированная с учетом «локальной идентичности» региона. «Будет использоваться имеющаяся база «Казахфильма» и других объектов культуры, чтобы творческие коллективы имели возможность развиваться на их площадках», - сказал Е. Тугжанов. Также проводится комплексная работа по направлению формирования стабильных доходов социально уязвимых слоев населения. В частности, в рамках проекта «Бақытты отбасы» 20 тыс. многодетных матерей и матерей, воспитывающих детей-инвалидов, получат возможность повышать квалификацию и получать доход, не выходя из дома. В рамках проекта женщины пройдут краткосрочные курсы по 14 востребованным на рынке труда специальностям и получат бесплатные консультации по открытию собственного дела. В прошлом году подобный проект был реализован в городе Нур-Султане. Благодаря ему обучение прошли 1,5 тыс. женщин. Также заместитель главы Правительства прокомментировал вопрос одного из журналистов - не повлияет ли программа повышения доходов населения на рост инфляции в стране. «Всегда резкое повышение зарплаты влияет на повышение инфляции. Есть этот момент, но это не означает, что мы должны сидеть сложа руки и ничего не делать. Есть системные и оперативные меры. Оперативные направлены на конкретное повышение зарплаты отдельно взятых компаний и в отношении тех компаний, где уровень зарплат очень низок. Не зря сегодня задавали вопрос о медианной зарплате, потому что не везде средняя зарплата соответствует реальным объективным данным», — сказал он. Отвечая на вопрос журналистов касательно увеличения зарплат населению, Е. Тугжанов отметил, что в программе повышения доходов населению на эти цели предусмотрено 197 млрд тг. В целом в рамках программы планируется увеличение заработных плат от 5 до 40% окладов сотрудников. Кроме того, требования, представленные компаниям, будут иметь системный характер и действовать на постоянной основе. По словам Е. Тугжанова, повышение заработных плат и увеличение соответствующих денежных средств сыграло определенную роль в формировании республиканского бюджета. «Ежегодно прогноз социально-экономического развития регулярно уточняется. В рамках текущего уточнения уже определен соответствующий коридор инфляции, все меры, предусмотренные в рамках программы, учтены в прогнозе социально-экономического развития», - резюмировал Е. Тугжанов.