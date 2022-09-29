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Правительство начало выделять средства на внеочередные выборы Президента РК

Автор:  
Серик Сабеков
29 Сентября 2022, 16:25
Правительство начало выделять средства на внеочередные выборы Президента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сумма в 20, 5 млрд тенге на проведение внеочередных выборов Президента РК уже подтверждена. Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-министр финансов РК Ержан Биржанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На проведение выборов предусмотрено 20,5 млрд тенге. Данная сумма уже подтверждена, из резерва Правительства деньги выделяются», - сказал Ержан Биржанов, отвечая на вопросы журналистов.

Вице-министр уточнил, что основные средства в размере 16,8 млрд тенге будут направлены на оплату труда.

«На местах создаются избирательные участки и заработная плата должна быть не меньше трех минимальных месячных зарплат, это 180 тыс. тенге», - пояснил Ержан Биржанов.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия РК приняла постановление «Об установлении размеров расходов кандидата в Президенты Республики Казахстан, покрываемых из средств республиканского бюджета на внеочередных выборах Главы государства.

Согласно документу, установлен размер расходов кандидата в Президенты Республики Казахстан в объеме 10 312 600 тенге, на:

- выступления с программами по телевидению и радио, а также публикацию 2 статей в периодических печатных изданиях - 9 012 600 тенге;

- проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов - 800 000 тенге;

- транспортные расходы - 500 000 тенге.

Член Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина сообщила, что избирательный фонд образуется из следующих источников:

- собственные средства кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его республиканским общественным объединением, общая сумма которых не должна превышать установленный законодательством размер минимальной заработной платы более чем в 12 000 раз, что составляет 720 млн тенге.

- добровольные пожертвования граждан и организаций Республики, общая сумма которых не должна превышать установленный законодательством размер минимальной заработной платы более чем в 15 000 раз, что составляет 900 млн тенге.


Фото: ortcom.kz


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