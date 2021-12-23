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Правительство Казахстана помогает афганским гражданам, оставшимся в стране

23 Декабря 2021 19:18
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Правительство Казахстана помогает афганским гражданам, оставшимся в стране

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с последними событиями в Афганистане, Правительство Казахстана принимает активное участие в решении проблем граждан Афганистана, оставшихся в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный центр по правам человека.

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Так, следуя принципам международного права и национального законодательства РК, Комитет миграционной службы МВД РК выдал и продлил визы на обучение 155 афганским студентам, обучающимся в высших учебных заведениях Казахстана.

При участии Уполномоченного по правам человека и Международной организации по миграции была оказана гуманитарная помощь 204 нуждающимся в экономической помощи афганским студентам, в том числе окончившим обучение в этом году.

Акция была проведена в городах Алматы, Шымкент, Караганда, Усть-Каменогорск и Нур-Султан.


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#Правительство РК   #Образование   #Афганистан   #МВД РК   #мигранты  
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