Правительство Казахстана помогает афганским гражданам, оставшимся в стране

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с последними событиями в Афганистане, Правительство Казахстана принимает активное участие в решении проблем граждан Афганистана, оставшихся в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный центр по правам человека.

Так, следуя принципам международного права и национального законодательства РК, Комитет миграционной службы МВД РК выдал и продлил визы на обучение 155 афганским студентам, обучающимся в высших учебных заведениях Казахстана.

При участии Уполномоченного по правам человека и Международной организации по миграции была оказана гуманитарная помощь 204 нуждающимся в экономической помощи афганским студентам, в том числе окончившим обучение в этом году.

Акция была проведена в городах Алматы, Шымкент, Караганда, Усть-Каменогорск и Нур-Султан.