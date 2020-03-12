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Правительство Казахстана ежедневно на связи с ВОЗ – Даурен Абаев

Автор:  
Акбота Кузекбай
12 Марта 2020, 21:23
Правительство Казахстана ежедневно на связи с ВОЗ – Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев ответил на высказывания о том, что Правительство якобы скрывает случаи заболевания коронавирусной инфекцией в нашей стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это проигрышная стратегия. Сокрытие фактов будет способствовать распространению болезни, и тогда проблема может достичь очень серьезных масштабов. Или вы думаете, что Правительство боится паники? Эта паника, к сожалению, сейчас везде. Это не только в нашей стране - и в США, и в Европе, Азии, Африке. Это естественная реакция. Естественно и то, что за паникой следует рациональное осознание проблемы», - сказал Даурен Абаев в эфире программы «Открытый диалог» на телеканале «Хабар».

Он отметил, что сегодня наше Правительство ежедневно на связи со Всемирной организацией здравоохранения.

«И еще: представьте себе реакцию мирового сообщества, да и самой ВОЗ, если бы выяснилось, что Казахстан скрывает факты. Мы не только потеряли бы доверие партнеров по всему миру, но и, возможно, против нас приняли бы какие-то санкционные вещи», - считает министр.


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