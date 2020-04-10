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Правительство Италии намерено продлить карантин до 3 мая

Автор:  
Раушан Конырбаева
10 Апреля 2020, 08:50
Правительство Италии намерено продлить карантин до 3 мая

РИМ. ANSA - КАЗИНФОРМ - Правительство Италии намерено продлить принятые в стране меры по ограничению распространения коронавируса до 3 мая, сообщили источники в четверг после встречи с премьер-министром Джузеппе Конте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

Согласно данным на четверг, число пациентов с коронавирусом в отделениях интенсивной терапии Италии продолжает сокращаться уже четвертый день подряд. Об этом сообщили в департаменте гражданской обороны. На данный момент в Италии 3 605 таких пациентов, что на 88 меньше, чем в среду. В департаменте также сообщили, что сейчас в стране 96 877 человек инфицированы COVID-19.

По данным Федерации гильдии врачей FNOMCEO, в четверг в Италии коронавирус унес жизни еще двух врачей. Таким образом, общее число смертей среди докторов возросло до 105.
Италия   Общество  
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