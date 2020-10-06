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Правительство Италии может продлить режим ЧП до 31 января

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
6 Октября 2020, 20:54
Правительство Италии может продлить режим ЧП до 31 января

РИМ. КАЗИНФОРМ - Правительство Италии рассматривает возможность продления чрезвычайного положения до 31 января 2021 года в связи с ростом заболеваемости Covid-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Аnsa.

Срок действующего чрезвычайного положения заканчивается 15 октября, но эпидемиологи рекомендуют его продлить. Режим чрезвычайного положения в Италии объявили еще в январе. Италия стала первой страной в Европе, которая ввела ЧП на своей территории.

29 июля режим чрезвычайного положения был продлен до 15 октября 2020 года. За продление проголосовало большинство сенаторов.

По официальным данным Италия находится на 19-м месте в мире и на 5-м в Европе по количеству распространения вируса Covid-19. По состоянию на 1 октября в стране зафиксировано 314 тысяч инфицированных вирусом, из них более 35 тысяч летальных случаев, еще 227 тысяч пациентов вылечилось от инфекции.


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