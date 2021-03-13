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    13:38, 13 Март 2021 | GMT +6

    Правительство и республиканские объединения работодателей и профсоюзов подписали генеральное соглашение

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заседание республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений состоялось под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    В заседании приняли участие представители Федерации профсоюзов РК и объединений работодателей, а также руководители центральных и местных государственных органов.

    Министр труда и социальной защиты населения РК и заместители акимов областей доложили о предпринимаемых в этом направлении мерах.

    В ходе заседания вице-премьер отметил, что в условиях пандемии на первое место встали вопросы сохранения рабочих мест, обеспечения своевременной выплаты заработной платы. При этом Ералы Тугжанов подчеркнул неоценимый вклад профсоюзов, представляющих интересы как работодателей, так и работников.

    В завершение Е. Тугжанов дал ряд конкретных поручений центральным государственным и местным исполнительным органам, в том числе:

    - организовать комплексный анализ мер, реализуемых работодателями Казахстана по оптимизации штатов и условий оплаты труда;

    - проработать вопрос по внедрению единых стандартов оплаты труда;

    - активизировать работу отраслевых трехсторонних комиссий.


    Кроме того, в рамках заседания состоялось подписание Генерального соглашения между Правительством РК, республиканскими объединениями работодателей и республиканскими объединениями профессиональных союзов на 2021-2023 годы. Задачи, поставленные новым Генеральным соглашением, состоят в создании благоприятных и безопасных условий труда работников.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Экономика
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