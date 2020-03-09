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вчера 22:55
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Правительство и Нацбанк РК сделали совместное обращение о ситуации на мировом рынке нефти
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительство РК и Нацбанк РК сделали совместное обращение о ситуации на мировом рынке нефти и мерах по обеспечению макроэкономической стабильности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьера РК.
Совместное обращение Правительства РК и Национального банка РК о ситуации на мировом рынке нефти и мерах по обеспечению макроэкономической стабильности
Разногласия между странами — основными экспортерами нефти ОПЕК+ по ограничению добычи нефти привело к существенному снижению мировых цен на нефть. Сегодня, 9 марта 2020 года, нефть марки Brent на мировых рынках торгуется в пределах $31-33 за баррель, снизившись более чем на 30%.
В этих условиях Правительство и Национальный банк заявляют, что приоритетами проводимой государственной политики остаются обеспечение макроэкономической стабильности и эффективности налогово-бюджетной политики, управление инфляционными процессами и сохранение социальной стабильности в стране.
Осуществляется регулярный мониторинг складывающейся ситуации на внешних рынках и влияния на экономику Казахстана. Для оперативного принятия и реализации необходимых решений создан Штаб под руководством Премьер-Министра.
Меры бюджетной политики Правительства будут направлены на выполнение социальных обязательств в полном объеме. Будут приняты меры по сокращению неприоритетных бюджетных расходов.
Правительство и местные исполнительные органы особое внимание будут уделять предотвращению необоснованного роста цен, особенно на социально-значимые товары и услуги.
Будет обеспечен жесткий контроль за соблюдением трудовых прав граждан, включая недопущение сокращения численности работников и обеспечение своевременной выплаты заработной платы.
В рамках своего мандата Национальный банк имеет соответствующие ресурсы и будет принимать необходимые шаги по обеспечению стабильности цен путем ужесточения монетарной политики через повышение базовой ставки и проведение адекватной курсовой политики. Данные меры ограничат ускорение инфляции, позволят не допустить чрезмерной волатильности курса национальной валюты.
Национальный банк для обеспечения стабилизации валютного рынка и обеспечения финансовой стабильности будет проводить необходимые валютные интервенции. Национальный банк располагает достаточным объемом золотовалютных активов, а также необходимыми инструментами, включая регуляторные, для предотвращения спекулятивных операций с обменным курсом тенге.
Агентством по регулированию и развитию финансового рынка будут приняты меры по сохранению стабильности на финансовом рынке.
Правительство и Национальный банк обладают необходимыми ресурсами для минимизации негативных последствий и обеспечения устойчивости социально-экономического развития Республики Казахстан.
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