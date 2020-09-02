Правительство и граждане должны взять на себя солидарную ответственность за будущее - сенатор

НУР-СУЛТАН.К АЗИНФОРМ - С искренним интересом было воспринято мной обращение Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Посланием к народу Казахстана, обозначившим конкретные задачи для восстановления материального баланса и обеспечения социального благополучия нашего общества, отметил депутат Сената Парламента РК Ерик Султанов, передает МИА «Казинформ».

«Важно отметить, что главный акцент в очередном Послании сделан именно на повышении благосостояния граждан наряду с поддержкой малого и среднего бизнеса, которые, как известно, составляют основу экономической стабильности любого государства. Такая поддержка будет оказана путем принятия законодательных мер и специальных программных документов.

В частности, Правительству поручена разработка новой нормативно-правовой основы деятельности малого и среднего бизнеса, активизация работы по привлечению прямых иностранных инвестиций в экономику страны, повышение доступности жилья путем эффективного развития строительной отрасли и ЖКХ, поддержка высокопроизводительного среднего бизнеса, - сказал Ерик Султанов. - Значительные денежные средства будут выделены на выплаты медработникам, которых сегодня можно приравнять к героям войны, борющихся со страшным вирусом, не щадя собственных жизней. Даны конкретные поручения по дальнейшему укреплению и развитию системы здравоохранения в целом».

«Необходимо отметить меры по развитию транспортно-логистического комплекса и транзитного потенциала страны. Как подчеркнул Президент, конкурентоспособность Казахстана должна расти за счет прорывных инфраструктурных проектов, привлечения новых стран и компаний, повышения уровня сервиса и скорости транзитных маршрутов. Полностью разделяю видение Президента в том, что данный сектор экономики необходимо усиленно развивать и вкладывать инвестиции.

Главой государства поручено провести ревизию Налогового законодательства, которое должно стать понятным каждому гражданину страны, что приведет к кардинальному упрощению исполнения налоговых обязательств наряду с минимизацией количества налогов и платежей.

И, конечно же, главным приоритетом является жилищный вопрос наших граждан. Депутатскому корпусу поручено взять «под крыло» решение этой важной проблемы.

В целом, каждая из поставленных в Послании задач потребует от нас максимальной отдачи, эффективной и слаженной работы для их реализации. Однако данная работа лежит не только на плечах Правительства: наступило то время, когда Правительство и граждане должны взять на себя солидарную ответственность за будущее нашей страны во имя достижения общей цели. Обращение Главы государства содержит некий сакральный смысл, объединяющий и вдохновляющий наших сограждан и вселяющий в них веру в лучшее будущее, которое, как известно целиком и полностью в наших руках.

Как депутат Сената Республики Казахстан, от имени своих избирателей выражаю искреннюю поддержку поставленных Президентом задач и приложу все усилия, знания и опыт для их эффективной реализации», - добавил сенатор.