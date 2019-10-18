Правительство и фракция Nur Otan должны вместе решать конкретные проблемы людей - Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Совещание под председательством Елбасы с участием членов Правительства, партии «Nur Otan» и ее фракции прошло в Мажилисе Парламента РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

На совещании были рассмотрены ход реализации Предвыборной программы партии «Казахстан – 2021: Единство. Стабильность. Созидание» и Плана нации «100 конкретных шагов».

В ходе заседания были заслушаны доклады Премьер-Министра А.Мамина, Председателя Мажилиса Парламента Н.Нигматулина, Первого Заместителя Премьер-Министра – министра финансов А.Смаилова, заместителей Премьер-Министра Б.Сапарбаева и Р.Скляра.

Заслушав представленную информацию, Нурсултан Назарбаев подчеркнул особую роль партии в развитии страны и повышении благосостояния народа.

«Сегодня перед нашей партией стоит задача – консолидировать общество, сплотить элиты вокруг избранного от партии Президента страны Токаева Касым-Жомарт Кемелевича. Партия, как ведущая политическая сила страны, должна обеспечить преемственность стратегического курса развития нашего государства. Поэтому Правительство и Фракция должны вместе решать конкретные проблемы людей», - сказал Председатель партии.

Отметив результаты исполнения предвыборной программы и Плана нации, Елбасы указал на риски, связанные с реализацией оставшихся обязательств партии.

«Мы достигли положительных результатов. За три с половиной года создано более 430 тысяч рабочих мест, построено 2,7 тысяч километров дорог. Запущен Евразийский трансконтинентальный коридор. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны достигла 28 процентов. Только за год мы улучшили рейтинг Казахстана в « Doing Business « на 8 позиций, заняв 28 место», - сказал Первый Президент Казахстана.





Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что предвыборная программа победившей партии должна ложиться в основу пятилетней деятельности Правительства, а члены Фракции партии в Мажилисе должны постоянно контролировать исполнение программы, своевременно реагируя на возможные риски.

«Наша задача – сохранить долгосрочное лидерство. Работу по подготовке новой Предвыборной программы партии на выборы в Мажилис нужно начать уже сегодня. Следует основываться на стратоориентированном подходе, точечно выражать интересы разных социальных групп, отвечать на конкретные запросы людей», - сказал Председатель партии.

Вместе с тем, Елбасы остановился на ходе реализации программ развития регионов страны.

«Сейчас эти стратегические программы осуществляются формально. Отсутствует соответствующий контроль их исполнения. Некоторые пункты и вовсе не реализуются. Идут постоянные корректировки запланированных показателей. Поэтому Министерству национальной экономики совместно с партией «Nur Otan» и ее фракциями необходимо организовать заслушивание хода исполнения этих программ. Нужно приступить к разработке новых программ развития территорий до 2025 года», - сказал Нурсултан Назарбаев.





В связи с этим, Первый Президент Казахстана поручил до 1 марта 2020 года завершить разработку программ развития территорий по каждому району, городу, области.

Елбасы также остановился на текущей работе Фракции партии «Nur Otan» в Мажилисе Парламента и маслихатах, подчеркнув, что рейтинг партии «Nur Otan» складывается исходя из работы депутатов всех уровней.

Нурсултан Назарбаев поручил пересмотреть формат рабочих поездок депутатов в регионы и активизировать работу по проведению встреч первых руководителей с гражданами в общественных приемных партии.

«Анализ показал, что депутаты нашей партии не достаточно активно используют средства массовой информации. Кроме того, Фракция «Nur Otan» не всегда проявляет инициативу по широкому спектру вопросов, волнующих общество. За последние несколько месяцев члены фракции «Nur Otan» не выразили своей позиции практически ни по одному резонансному случаю», - сказал Первый Президент Казахстана.

Кроме того, Елбасы подчеркнул необходимость исключения бюрократии и сложных процедур согласования в процессе работы Фракции.

Нурсултан Назарбаев также поручил активизировать работу партийных органов – Комитета партийного контроля и Республиканского общественного совета по противодействию коррупции.





«Депутаты, входящие в эти органы, должны активно участвовать в их работе. Вам следует задавать актуальные вопросы в конструктивном русле, предлагать конкретные пути решений, вовлекая нашу общественность», - сказал Председатель партии.

Вместе с тем, Первый Президент Казахстана отметил, что депутаты Фракции практически не пользуются законодательной инициативой, возложенной на них Конституцией страны.

«Депутаты – это костяк партии, основа активного электората. Народ делегировал вам через партию соответствующие полномочия. Вы должны работать над решением проблем наших граждан», - сказал Елбасы.

В завершении выступления, Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность сохранения политического лидерства партии.





«Наша главная задача – стабильность, процветание Казахстана и повышение благополучия простых граждан. Поэтому важно приложить все усилия для выполнения наших обещаний», - заключил Председатель партии.