Правительство Греции намерено сделать обязательной вакцинацию медработников

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Правительство Греции предпринимает меры по активизации кампании по вакцинации, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В понедельник премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о новых мерах в борьбе с пандемией. Как одно из популярных туристических направлений в Европе, Греция сталкивается с угрозой распространения четвертой волны пандемии.

Глава правительства Греции сообщил, что местные медицинские работники в домах престарелых и в частных и государственных больницах в обязательном порядке должны будут получить вакцину против COVID-19.

«Страна больше не закроется (локдаун) из-за отношения определенных людей. Опасность представляет не Греция, а непривитые греки», - заявил К.Мицотакис.

Медработники Греции, не получившие вакцину, будут отстранены от работы с 16 августа.

Кроме того, в бары, кинотеатры, театры и другие закрытые помещения будут впускать только вакцинированных жителей и туристов.

В Греции (население 11 млн человек), в настоящее время вакцину сделали 41% населения.